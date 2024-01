Xubaka, la moto électrique 125cc basque qui va loin !

La révolution électrique ne se limite pas aux voitures, et la preuve en est la Xubaka, la nouvelle moto électrique de 125 cm3 basque. Cette innovation de la société Sodium Cycles repousse les limites de la performance et de l’autonomie.

À l’heure où le public s’intéresse surtout aux voitures et aux vélos électriques, Sodium Cycles relève le défi en se concentrant sur les motos électriques. Elle mise sur l’innovation et la fabrication locale. L’entreprise prévoit de lancer un nouveau modèle d’ici fin 2024, une moto basque équivalente à 125 cm3, pour séduire les motards.

Xubaka, la puissance électrique à l’état pur

La puissance d’une moto électrique peut-elle vraiment rivaliser avec les modèles traditionnels à combustion ? C’est la question à laquelle Sodium Cycles répond avec Xubaka, un nom qui évoque le dynamisme et la liberté.

Conçue pour offrir des performances équivalentes à celles d’une moto thermique de même cylindrée, cette moto basque promet une expérience de conduite électrique sans compromis. Les créateurs affirment que sa puissance n’a rien à envier à celle de son homologue à essence. Elle ouvre ainsi la voie à une transition en douceur vers la mobilité électrique pour les motards enthousiastes.

L’autonomie est souvent une préoccupation majeure lorsqu’il s’agit de véhicules électriques, mais Xubaka relève ce défi avec brio. Avec une autonomie impressionnante de près de 200 kilomètres, cette moto électrique basque offre une liberté de déplacement étendue. Elle est idéale pour les trajets urbains ou les escapades sur route. La batterie de Xubaka se recharge rapidement en quelques heure. Elle assure une disponibilité maximale pour ceux qui cherchent à repousser les frontières de leurs aventures sans les contraintes des stations de recharge fréquentes.

100% fabriqué en France

Xubaka se distingue en tant que première moto 100% française, du châssis au moteur en passant par la batterie, est fabriqué localement. Par ailleurs, cette moto électrique basque incarne l’élégance et la simplicité. Elle reflète la vision de Sodium Cycles pour un déplacement « classe » et respectueux de l’environnement. Silencieuse et sans émissions, elle offre une alternative attrayante pour les amateurs de motos soucieux de l’impact environnemental.

Malgré un prix initial d’environ 6 400 euros, la Xubaka vise principalement un marché international. Là où le label « made in France » est synonyme de qualité. Sodium Cycles a déjà étendu ses activités dans plusieurs pays européens. Ce dernier a anticipé une demande croissante dans des régions où l’adoption des véhicules électriques est plus avancée qu’en France.