Explorez de nouveaux horizons avec l’e-Coral : le scooter électrique 125 cc d’Easy-Watts

Une surprise spectaculaire a eu lieu lors du Grand Prix de France Moto 2024 : Easy-Watts a dévoilé son scooter électrique 125 cc : l'e-Coral. Au design artistique et accrocheur, l'e-Coral attire tous les regards, que ce soit par son allure ou par son moteur silencieux de 125 cm3 équivalent.

Vous êtes à la recherche du scooter électrique idéal qui allie performance, design et écologie ? Easy-Watts fait mouche avec son dernier modèle, l'E-Coral. Présenté en avant-première les 11 et 12 mai au Mans, ce scooter électrique de 125 cm3 séduit par ses performances impressionnantes. Plongez avec nous dans l'univers de l'E-Coral et découvrez pourquoi il est en passe de devenir le scooter incontournable de l'année.

e-Coral : passer au vert, rouler encore plus loin grâce à ce scooter électrique de 125 cm3

Le marché des scooters électriques explose, et le dernier modèle d'Easy-Watts, l'e-Coral, promet de changer la donne. Son premier atout concerne son incroyable autonomie. Grâce à ses deux batteries amovibles d'une capacité totale de 4,32 kWh, ce scooter permet de parcourir jusqu'à 95 km en mode Eco et 75 km en mode Sport avec une seule charge. De plus, chaque batterie ne pèse que 11,5 kg. Ce qui permet de les transporter et de les recharger facilement où que vous alliez.

En plus de son autonomie qui dépasse toutes les attentes, l'e-Coral offre des performances exceptionnelles ! Il est équipé d'un moteur brushless de 4 000 W intégré au moyeu de la roue arrière. Ce scooter électrique 125 cc d'Easy-Watts grimpe les côtes avec une puissance indéniable, même à deux. Sa vitesse maximale de 90 km/h permet à l'e-Coral de se faufiler sans effort sur les routes de ville et de campagne.

Un 125 cc au design accrocheur

Easy-Watts a mis le paquet sur le design de l'e-Coral. Avec son look moderne et ses finitions soignées, ce scooter ne passera pas inaperçu. Disponible en noir brillant ou mat, il attire tous les regards. De plus, son tableau de bord innovant fournit avec clarté les informations utiles, telles que la vitesse et le niveau de batterie, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une application pour smartphone.

Easy-Watts a tout prévu pour faciliter votre vie de scootériste. En fait, l'e-Coral dispose de clignotants sonores, d'un éclairage LED performant et d'une alarme pour une sécurité maximale. Besoin de recharger votre smartphone en cours de route ? Pas de problème ! Une prise USB est intégrée sous le guidon. Et pour les manœuvres de stationnement, une marche arrière activée par un bouton est à votre disposition.

Confort et stabilité : le duo gagnant

Pour un scooter électrique 125 cc, l'e-Coral d'Easy-Watts n'est pas seulement performant, il se démarque aussi par son confort et sa stabilité. Ses roues larges de 16 pouces amortissent efficacement les aspérités de la route et assurent une conduite souple et sûre. Ses systèmes de freinage à disques hydrauliques garantissent un niveau de sécurité optimal, permettant de freiner en toute sérénité, même à grande vitesse. Prévu pour deux passagers, l'e-coral dispose d'un large plancher plat (pour le conducteur) et de repose-pieds (pour le passager).

Incroyablement abordable

Et maintenant, les prix. Easy-Watts propose son scooter électrique 125 cc au prix de 4.690 euros TTC. Avec la prime publique de 900 euros accordée par Easy-Watts, ce scooter revient à 3.790 euros !

