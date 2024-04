Ce très populaire scooter électrique Easy-Watts enfin disponible en version cargo !

Easy-Watts, le génie de l'électromobilité, a revisité son best-seller, l'e-Opai, pour le transformer en Cargo, véhicule utilitaire incontournable. Cette version promet une révolution dans le transport urbain et s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers à la recherche de performance et de polyvalence.

Après des mois de spéculation et d'attente insoutenable pour les amateurs de deux-roues, le voici enfin prêt à conquérir les rues avec style et efficacité. L'e-Opai Cargo est la solution ultime pour les entreprises à la recherche d'une mobilité flexible et respectueuse de l'environnement. Conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des professionnels, ce scooter électrique allie la fiabilité et la popularité de la célèbre e-Opai à des caractéristiques innovantes adaptées au transport de marchandises.

e-Opai : le Best-Seller d'Easy-Watts devient Cargo

Le e-Opai Cargo est une extension intelligente du best-seller e-Opai, qui a déjà conquis le cœur de milliers d'adeptes de la conduite écologique. Mais cette fois-ci, Easy-Watts pousse les limites de la fonctionnalité en proposant un scooter électrique spécialement conçu pour répondre aux besoins des entreprises de livraison et des services de restauration rapide. Doté d'un caisson isotherme personnalisable, il offre aux totales une capacité de charge de 165 kg.

Easy-Watts a pensé à tout pour faciliter la vie des professionnels. Le caisson isotherme est équipé d'un système de coulissement et de basculement, rendant le nettoyage et le chargement des marchandises un jeu d'enfant. Une bandoulière amovible permet de transporter facilement le caisson, tandis qu'un dosseret réglable garantit un confort optimal lors des trajets.

Des performances au sommet

Mais parlons sérieusement de ce qui se cache sous le capot (ou plutôt sous le carénage). Le e-Opai Easy-Watts Cargo est équipé d'un moteur électrique de 2 400 W. Ce dernier est capable de délivrer un couple monstrueux de 57 Nm. Avec une batterie lithium-ion NMC de 72 V (20 Ah), ce scooter offre une autonomie bluffante jusqu'à 65 km sur une seule charge, de quoi sillonner la ville sans souci. Il offre une accélération rapide et une vitesse maximale de 45 km/h, conformément à la réglementation en vigueur.

Les auto-écoles l'adorent pour ses performances fiables lors des cours de conduite. Les livreurs de restauration rapide salivent devant son caisson isotherme personnalisable qui garde les repas au chaud ou au froid. Et pour les citoyens lambda, c'est une bouffée d'air frais dans le chaos des transports en commun.

Easy Watts e-Opai Cargo : Sécurité et praticité au rendez-vous

Easy-Watts a pensé à tout pour garantir une sécurité optimale à ses utilisateurs. Le e-Opai Cargo ne lésine pas non plus sur la sécurité. Avec ses barres protectrices tout autour du scooter, il limite les dommages en cas de chute. Cela assure ainsi la protection du pilote et de la cargaison. En outre, un système de freinage performant et des roues robustes garantissent une conduite stable et sécurisée. Et ce, même dans les conditions les plus exigeantes.

Le e-Opai Cargo d'Easy-Watts est doté de roues de 12 pouces, d'un système de freinage à tambour à l'arrière et d'un large disque hydraulique à l'avant pour une conduite souple et sécurisée. De plus, son design ergonomique et ses nombreux accessoires, tels que le dosseret réglable et les barres protectrices, offrent une expérience inégalée.

Ce qui distingue le e-Opai Cargo, c'est aussi sa capacité à s'adapter aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Avec son caisson isotherme personnalisable aux couleurs de l'enseigne, il devient l'outil parfait pour les livraisons de produits chauds ou froids. De plus, son top-case amovible et pratique facilite le chargement et le déchargement. Tandis que sa bandoulière permet un transport facile lors des pauses.

Disponibilité et Prix

Et parlons prix ! À partir de 1 940 euros TTC, l'e-Opai Cargo constitue une véritable aubaine pour les entreprises soucieuses de leur budget. De plus, il bénéficie d'une prime spéciale de 790 euros pour les professionnels inscrits en région parisienne; ce qui en fait une solution encore plus intéressante.