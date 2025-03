À cause d’un défaut constructeur les motos électriques Kawasaki doivent revenir en usine !

Kawasaki rappelle certaines de ses motos électriques en raison de défauts de connexion des batteries amovibles. Ces dysfonctionnements peuvent entraîner une coupure d’alimentation au cours de la conduite. La marque japonaise a lancé cette campagne de rappel aux États-Unis pour 216 unités produites entre le 3 juillet et le 19 octobre 2023.

Détails des défauts des motos électriques de Kawasaki

On a identifié une connexion défaillante au niveau des batteries amovibles des modèles Kawasaki Z e-1 et Ninja e-1. Les opérations répétées de retrait et de réinsertion des packs de batteries pourraient provoquer un mauvais contact. Cela mène ensuite à une perte de puissance, voire à l’arrêt complet du moteur électrique en roulant. Une telle panne, qui survient sans préavis, présente un risque élevé d’accident. C’est particulièrement dangereux sur les routes à forte circulation.

Notez que les batteries des motos électriques qui présentent ces défauts sont de fabrication française. Ceci ajoute une dimension européenne à cette problématique technique. Les incidents qu’on a rapportés concernent principalement les modèles que la marque a produits au cours du second semestre 2023. Ceci met donc en lumière un problème de durabilité des composants de connexion.

Pour remédier à cette situation, la marque a mis en place une procédure de rappel officielle aux États-Unis. Elle a effectivement invité les propriétaires de chaque moto électrique avec ce défaut à se rendre chez un concessionnaire Kawasaki pour une inspection complète. Si le socle du connecteur est défectueux, ils procéderont au remplacement de la batterie. L’opération est, bien entendu, gratuite.

En complément, Kawasaki informera les propriétaires de ces motos électriques par courrier. Le constructeur transmettra ensuite des bulletins de service aux concessionnaires. Ils prévoient également un programme de remboursement pour les clients ayant déjà engagé des frais de réparation en rapport avec ce problème. À ce jour, l’enseigne n’a en outre annoncé aucune procédure similaire pour la France. En revanche, les équipes de Kawasaki France suivent de près la situation.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn