Easy-Watts sort un maxi scooter électrique, découvrez-le de suite !

Easy-Watts élargit sa gamme de scooters avec le lancement de l’E-Scape One, un maxi-scooter électrique conçu pour la mobilité moderne. Alliant performance et praticité, ce modèle se positionne comme un choix intéressant pour les urbains en quête de liberté. Que savons-nous sur ce véhicule électrique à deux roues ?

Autonomie et recharge, un duo gagnant

Ce maxi-scooter électrique de la marque Easy-Watts se distingue par ses deux batteries amovibles de 3,24 kWh. Elles lui offrent une capacité totale de 6,48 kWh. Avec ce système, l’E-Scape One bénéficie d’une autonomie variant entre 80 et 100 km. Elle varie en fonction du mode de conduite sélectionné. En mode Eco, vous pouvez parcourir jusqu’à 100 km. Si vous optez pour le mode Sport, l’engin atteint une vitesse de 110 km/h.

D’autre part, la recharge est rapide avec ce maxi-scooter électrique d’Easy-Watts. Effectivement, à peine 4 heures suffisent pour une charge complète. Vous avez seulement besoin de 3 heures pour remplir la batterie à 80 %. En outre, ces batteries se révèlent lourdes puisqu’elles pèsent 20 kg chacune. Cela dit, elles se retirent facilement pour une recharge à domicile ou au bureau. Cet aspect rend le deux-roues pratique à utiliser au quotidien.

L’E-scape One, un maxi-scooter électrique intelligent

Les performances du scooter Easy-Watts E-Scape One sont loin d’être ses seuls atouts. Le véhicule intègre également des fonctionnalités modernes pour un usage simplifié. Grâce à un écran « screen mirroring », les conducteurs ont la possibilité de dupliquer l’affichage de leur smartphone via Bluetooth. Il se munit aussi d’un démarrage sans clé ainsi que d’un régulateur de vitesse et d’un dispositif de freinage ABS. Il dispose même d’une fonction marche arrière qu’Easy-Watts a intégré afin de simplifier les manœuvres.

Ce maxi-scooter électrique vous intéresse-t-il ? Son design élégant est disponible en trois coloris : noir, gris et rouge. L’E-Scape One est par ailleurs proposé à un prix de 7 990 euros. Il devient encore plus abordable avec le bonus pour les scooters électriques qui s’élève à 900 euros. Puissant, esthétique et abordable, ce scooter incarne la combinaison parfaite entre innovation, performance et connectivité.

