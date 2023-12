Easy-Watts propose une motocross électrique accessible aux jeunes de 16 ans  

Easy-Watts, connu pour ses vélos et ses scooters électriques branchés, élargit son catalogue avec la CW3, une motocross électrique d’une cylindrée de 125 cm3. Prévu au premier trimestre 2024, ce nouveau bolide promet une expérience électrisante.

Le dernier-né de la marque Easy-Watts, Emma, a séduit par son « design rétro » et son prix très attractif. Fort de sa réputation de leader sur ce segment, la société bretonne a élargi sa gamme avec une motocross électrique promettant de repousser les limites de l’expérience tout-terrain. Par son design affirmé, ses performances exceptionnelles, la CW3 répond à toutes les attentes des adeptes de sensations fortes.

Motocross ou Super Motard : deux versions, un seul choix

Easy-Watts propose la CW3 en deux modèles distincts : Motocross et Super Motard. Easy-Watts a tout prévu, que vous préfériez l’excitation pure du tout-terrain ou que vous souhaitiez une moto polyvalente pour la ville. Ces deux modèles se distinguent principalement par leurs pneus. En effet, les pneus Cross se prêtent à une utilisation intensive en tout-terrain, tandis que les pneus plus polyvalents conviennent à la conduite de tous les jours.

Bien que l’Easy-Watts CW3 soit une motocross électrique, elle ne s’adresse pas qu’aux experts. Pouvant être conduit dès l’âge de 16 ans avec un permis A1, le bolide ouvre les portes de l’aventure aux jeunes riders. Les titulaires d’un permis B ont également la possibilité de rejoindre le circuit après une formation de 7 heures.

Par ailleurs, la CW3 impressionne au premier abord par son design léger et aéré. Ses câbles de couleur orange disposés à gauche mettent en évidence le moteur et lui confèrent une touche plus dynamique. De plus, la CW3 est proposée en deux couleurs différentes, blanc ou noir, pour un rendu à la fois sobre et élégant.

Derrière les rayons des jantes se trouvent de grands freins à disques qui garantissent un contrôle optimal. L’éclairage, les rétroviseurs ainsi que sa béquille latérale sont autant d’atouts supplémentaires en termes de praticité et de sécurité.

La puissance électrique au cœur de l’aventure

Les deux versions de la CW3 partagent le même équipement, à l’exception des pneus. Au cœur de sa motocross électrique, Easy-Watts a installé un moteur de 3 kW. Sa puissance peut atteindre 12 kW en pointe. Ce moteur électrique offre une accélération spontanée et une agilité hors du commun même sur les terrains au relief le plus exigeant.

Les amateurs de vitesse seront comblés par les deux modes de conduite (« High » et « Low ») à 4 vitesses chacun. Le mode « Boost » autorise une accélération fulgurante à 120 km/h garantissant une expérience de conduite électrisante.

La CW3 tire profit d’une batterie de 3,6 kWh. Cette batterie amovible peut être rapidement retirée grâce à une sangle pratique. Cette dernière permet aux utilisateurs de la recharger à domicile ou au travail. Située sous le siège inclinable, sa configuration garantit une bonne répartition du poids afin d’optimiser sa maniabilité.

La motocross électrique CW3 coûte 5 999 euros, et éligible au bonus écologique (900 euros) déjà prélevé par Easy-Watts. Toute personne intéressée peut d’ores et déjà réserver une séance d’essai dans les locaux de l’entreprise situés à Minihy-Tréguier, en région bretonne.