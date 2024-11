Bientôt une moto électrique franco-japonaise avec Yamaha et Electric Motion

Le constructeur Japonais Yamaha vient d’annoncer un partenariat avec Electric Motion (EM), un fabricant français de moto électrique. Ce rapprochement a pour objectif de renforcer la présence des deux marques sur le marché. Ils souhaitent notamment bien se positionner dans le domaine de la compétition. Découvrez les détails sur cette collaboration.

Des motos de compétition de plus en plus performantes

Fondée en 2009, Electric Motion est déjà bien connue pour ses deux-roues électriques tout-terrain. Le partenariat avec Yamaha marque une étape importante dans l’essor de la moto électrique. Le cœur de cette collaboration réside dans le développement de motos de compétition.

EM est déjà une référence dans le domaine, avec des créations comme l’Epure Factor-e. C’est l’une des motos de trial les plus performantes du marché. Des compétiteurs comme le champion Gaël Chatagno affectionnent ce modèle. Il est capable d’affronter les terrains les plus difficiles. Son autonomie va de 38 à 50 km selon la version choisie, et sa puissance peut atteindre les 18 kW.

La marque Yamaha souhaite ainsi concevoir des motos électriques aussi performantes que celles d’EM. Le dernier ajout au catalogue, l’Escape SE, se distingue dans la catégorie Trail. Cette moto offre une autonomie supérieure de 61 km. Grâce à un moteur de 6 kW et un freinage régénératif, elle vise à séduire à la fois les débutants et les passionnés de nature. Les réglages de ce modèle sont également personnalisables via une application smartphone.

Un avenir prometteur pour la moto électrique Yamaha

Les objectifs de cette collaboration entre le géant japonais et la marque française sont multiples. Parmi eux, on compte l’exploration de pistes de développement technologique pour les motos de compétition. Les deux fabricants prévoient de mettre en commun leurs savoir-faire pour concevoir des modèles toujours plus performants.

EM est déjà présente dans plus de 40 pays et a fait ses preuves sur le marché international. L’entreprise dispose d’une part de marché de 85 % à l’étranger. Le soutien de Yamaha permettra à EM d’élargir encore son horizon dans le domaine de la moto électrique tout-terrain. Ensemble, ils ambitionnent de dominer le marché et d’offrir aux passionnés une expérience de conduite inégalée.

https://twitter.com/Enduro21/status/1854473723404857760

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.