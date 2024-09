100% française, cette moto électrique au look futuriste est le jouet parfait pour adulte

La jeune startup française J2R Dynamics fait grand bruit avec sa toute première moto électrique, la Smol. Dévoilée en avril cette année, cette innovation 100% Made in France s’apprête à entrer en phase de précommande. Le modèle allie performance et esthétisme tout en répondant aux besoins actuels des motards. Voici les détails.

Les performances techniques de la moto électrique Smol

Au cœur de la Smol se trouve un moteur électrique dont la puissance nominale est de 8 kW. L’engin est capable d’atteindre 35 kW en crête et sa vitesse maximale est de 110 km/h. Associé à deux batteries amovibles de 4 kWh chacune, ce duo promet une autonomie incroyable pouvant atteindre les 150 km sur une seule charge. Cela offre donc une solution viable pour les trajets quotidiens urbains ou périurbains sans le stress de tomber en panne de batterie.

Conçue pour ceux qui recherchent l’efficacité énergétique et la durabilité chez une moto électrique, la Smol répond aux exigences modernes en matière de transport. Les motards apprécieront également son système de recharge rapide. Ce dernier permet de regagner jusqu’à 80% de l’autonomie totale en moins d’une heure.

Côté design, la Smol séduit par ses lignes épurées et modernes, axées sur l’ergonomie. D’autant plus qu’ils ont utilisé des matériaux issus de fournisseurs européens pour concevoir la moto électrique Smol. Ce choix ingénieux garantit une qualité et une fiabilité optimales. Le véhicule est par ailleurs doté d’un tableau de bord numérique facile à lire même en plein soleil. Celui-ci propose plusieurs modes de conduite ajustables en temps réel, que ce soit pour économiser de l’énergie ou pour profiter des performances du moteur.

À l’origine de la moto électrique Smol, ce projet passionné

L’idée de la Smol est née dans un garage il y a deux ans. Elle a été portée par Jean Madaule, fondateur de J2R Dynamics et ancien dirigeant dans l’industrie du jeu vidéo. Il a notamment pu compter sur l’aide précieuse de son père. Ce dernier est un ingénieur ayant travaillé dans le monde prestigieux de la F1. Leur but était simple : créer une moto répondant parfaitement à leurs besoins personnels en termes de micromobilité.

En misant sur le « fait maison » et l’expertise familiale, ils ont su allier leur connaissance technique à une vision innovante. Ceci a permis à la moto électrique Smol de bénéficier d’avancées significatives dans plusieurs domaines, dont l’autonomie et la flexibilité. Ce parcours atypique ajoute une dimension humaine et authentique à cette aventure industrielle.

Des attentes fortes et un avenir prometteur pour cette moto

Avec des précommandes ouvertes pour une édition limitée à seulement 30 exemplaires, baptisée « Pioneer », J2R Dynamics compte bien faire parler d’elle. Cette série spéciale vise à créer une communauté de pionniers prête à adopter et tester cette nouvelle technologie avant son lancement officiel de masse. L’objectif étant de recueillir des retours concrets des premiers utilisateurs afin d’apporter des améliorations au produit.

Le prix annoncé de la moto électrique Smol tourne autour de 9450 euros. Ce montant est justifié par sa qualité et ses atouts techniques dignes des modèles haut de gamme. J2R Dynamics espère ainsi rendre accessible une option écologique et efficace à un large public. En même temps, l’équipe espère prouver que le savoir-faire français peut rivaliser avec les grands noms de l’industrie mondiale.

Conséquences environnementales de la moto électrique Smol

Les concepteurs de Smol sont engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Par conséquent, ils ont pris soin de minimiser l’empreinte carbone de leur moto. Ils ont opté pour des matériaux recyclés et recyclables dans la construction du deux-roues. Chaque pièce participe alors à un cycle vertueux de production durable. Ainsi, choisir la Smol, c’est aussi faire un choix conscient et responsable pour l’environnement.

De nombreux projets se fournissent principalement auprès de fabricants asiatiques. À l’inverse de ceux-ci, J2R Dynamics tient à mettre en avant l’intégration locale avec sa moto électrique Smol. Tous les composants cruciaux sont sourcés en Europe. Cette décision assure un contrôle rigoureux sur la qualité et une réduction des coûts de transport. D’autant plus que cette approche permet de soutenir les économies locales. J2R Dynamics espère initier une nouvelle tendance et encourager d’autres acteurs à suivre cet exemple vertueux.

