Découvrez le nouveau design de moto signé Pininfarina – un véritable plaisir pour les yeux !

White Motorcycle Concepts (WMC) et Pininfarina ont uni leurs forces pour créer une moto au design futuriste. Cette collaboration met l’accent sur l’aérodynamisme et l’efficacité énergétique. Lors d’un événement célébrant le 95ᵉ anniversaire de Pininfarina, ils ont récemment mis en lumière leur partenariat. Ils y ont présenté des concepts révolutionnaires.

Un nouveau design de moto signé Pininfarina et WMC

WMC, dirigée par Robert White, est célèbre pour son approche innovante de l’aérodynamisme de ses motos. Leur modèle électrique WMC250EV détient un record de vitesse terrestre. Il se compose d’un conduit aérodynamique breveté qui canalise l’air de l’avant vers une sortie sous le siège. Cela réduit alors la traînée frontale et améliore l’efficacité énergétique. Ils ont aussi intégré ce système dans le tricycle de réponse d’urgence WMC300E+ et le concept WMCSRS, développé avec Zero Motorcycles.

Pininfarina, experte en design industriel, a en outre collaboré avec WMC pour concevoir une nouvelle moto électrique. Ils ont voulu explorer comment intégrer ce conduit aérodynamique dans une future moto de production équipée d’un petit moteur à combustion forcée. Cette étude de design démontre que l’ajout du conduit peut d’abord améliorer l’efficacité aérodynamique. Elle peut aussi devenir une caractéristique structurelle et esthétique clé. En même temps, elle garde des proportions familières aux motards actuels.

Vers une nouvelle ère du motocyclisme !

L’alliance de Pininfarina et WMC pour créer un nouveau design de moto marque une étape importante vers une nouvelle ère. L’innovation technologique et le design raffiné s’unissent pour créer des véhicules plus performants et respectueux de l’environnement. WMC et Pininfarina intègrent par ailleurs des solutions aérodynamiques avancées dans leurs designs. Ils ouvrent ainsi la voie à des motos qui mélangent efficacité énergétique et esthétique moderne.

Bref, l’union de Pininfarina avec WMC pour créer un nouveau design de moto illustre une vision audacieuse de l’avenir du motocyclisme. En combinant technologie de pointe et design élégant, ils proposent des solutions innovantes. Celles-ci pourraient ensuite transformer les standards de l’industrie et répondre aux défis environnementaux actuels. Découvrez aussi la toute nouvelle voiture solaire signée Pininfarina.

