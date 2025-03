Célébration électrisante : NIU lève le voile sur six modèles exclusifs pour son anniversaire !

Pour célébrer son dixième anniversaire, Niu dévoile des modèles exclusifs de ses scooters et motos électriques. Disponibles en précommande avec des produits dérivés uniques, ces éditions spéciales réunissent performance et design innovant. Elles rendent également hommage à une décennie de mobilité électrique.

Une gamme anniversaire avec plusieurs modèles exclusifs

Niu met les petits plats dans les grands avec six modèles inédits. Ce sont les scooters électriques NQiX 150, 500 et 1000, le scooter FQi 500, ainsi que les motos RQi Sport et XQi3. Ces véhicules arborent un design exclusif et des caractéristiques techniques qui sauront convaincre les amateurs de mobilité électrique.

Le modèle exclusif NQiX 150 que Niu propose pour son anniversaire est conçu pour un usage urbain. Il dispose d’un moteur de 2 CV et sa vitesse de pointe est de 45 km/h. Quant à l’autonomie, elle va jusqu’à 70 km. Son grand frère, le NQiX 500, monte en puissance avec 6,7 CV, une vitesse maximale de 100 km/h ainsi que 95 km d’autonomie. Pour ceux qui recherchent des performances accrues, je conseille le NQiX 1000. Sa puissance est de 13,4 CV, sa vitesse de 125 km/h et son autonomie de 178 km.

Des motos électriques pour tous les terrains

En plus de ses scooters électriques, on sait que Niu introduit deux modèles exclusifs de motos électriques pour son 10ème anniversaire. Ils sont là pour répondre à tous les besoins. La RQi Sport est, d’une part, taillée pour la route avec un moteur de 7 CV et une vitesse de 110 km/h. Elle a une autonomie de 105 km qu’elle doit à ses deux batteries de 36 Ah. L’engin s’équipe par ailleurs de freins à disque avec ABS et TCS, et d’une suspension de haute qualité.

D’autre part, pour les amateurs de tout-terrain, voici un autre modèle exclusif pour l’anniversaire de Niu : la XQi3. Elle possède un moteur de 5 CV et sa vitesse est limitée à 45 km/h. Par contre, son autonomie de 90 km et son système de suspension robuste adapté aux sentiers accidentés sont là pour compenser.

Outre ces modèles, l’offre d’anniversaire de Niu inclut également des accessoires exclusifs. Cela inclut un casque, un t-shirt ainsi qu’un carnet aux couleurs des dix ans de la marque. Disponible en précommande jusqu’au 31 mars 2025, cette gamme collector devrait s’arracher rapidement. Premiers arrivés, premiers servis !

