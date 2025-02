Vélo électrique ou scooter tout terrain ? Découvrez les dernières innovations de NIU

NIU Technologies présente ses dernières innovations en matière de mobilité électrique au Salon du Deux Roues à Lyon. Avec des modèles en édition limitée et des concepts exclusifs, la marque continue de révolutionner le marché des deux roues électriques.

Dix ans d’innovation pour une mobilité plus durable

Depuis 2015, NIU s’est imposé comme un acteur majeur de la transition vers une mobilité propre. Son premier modèle ne se limitait pas à un simple scooter électrique, mais portait l’ambition d’un monde urbain décarboné. Aujourd’hui, la marque célèbre cette décennie d’innovation. Elle présente six modèles en édition limitée, dont le NQiX 1000 et le FQi 500. « Il est formidable de constater le chemin que nous avons parcouru« , souligne Alexandre Collet, directeur national France de NIU. Ces véhicules incarnent l’évolution du marché et l’engagement de NIU pour un transport respectueux de l’environnement.

Des modèles phares revisités et améliorés

Le NQiX, version modernisée du NQi, allie design et performances intelligentes. Grâce à la technologie NIU Link Crown, il permet de personnaliser l’accélération et les modes de conduite. Disponible en plusieurs couleurs, il sera commercialisé au troisième trimestre 2025 à partir de 7 499 €. De son côté, le FQi 500 propose une puissance de 6 400W, une vitesse de pointe de 95 km/h et une capacité de franchissement des pentes à 25 %. Il est conçu pour les aventuriers qui cherchent à allier performance et praticité. Son prix démarre à 3 799 €, avec une version spéciale pour les 10 ans de la marque.

Une diversification vers les sports motorisés

En plus de ses scooters urbains, NIU se tourne désormais vers les sports motorisés. Lors du salon, le constructeur expose des prototypes innovants qui témoignent de son engagement à explorer de nouvelles voies. Ces véhicules, conçus pour les amateurs de tout-terrain et d’aventure, illustrent la volonté de NIU de repousser les limites de la mobilité électrique. Les équipes de design et de recherche de la marque restent à l’écoute des attentes des conducteurs pour concevoir les solutions de demain. Ce virage stratégique marque une étape clé pour NIU, qui ambitionne de s’imposer sur un marché en pleine expansion.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.