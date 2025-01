Un nouveau rival pour Yamaha et Honda : le scooter électrique de Suzuki

Suzuki fait enfin son entrée dans le domaine du scooter électrique avec le Suzuki e-Address. La marque a conçu ce modèle pour concurrencer ceux de Honda et Yamaha. Attendu en Europe, cet engin promet une solution de transport pratique et écologique pour les citadins.

Suzuki conçoit un scooter électrique pour la ville

Le Suzuki e-Address se positionne comme une solution idéale pour les trajets quotidiens en ville. Avec une autonomie de 87 km selon le cycle WMTC, il offre une alternative intéressante si vous voulez vous déplacer rapidement et sans émission de CO2. Il dispose par ailleurs d’un moteur électrique développant 4,1 kW de puissance et 15 Nm de couple. Il promet ainsi une conduite fluide, parfaite pour la circulation urbaine.

Le design du scooter électrique de Suzuki, bien que simple, se veut avant tout pratique. Une batterie lithium-ion de 3,07 kWh alimente son moteur. Elle est non amovible, mais elle offre une capacité de stockage de 17 L sous la selle. En termes de temps de recharge, comptez environ 7 heures pour une charge complète via un chargeur monophasé. Si vous avez besoin de plus de conseils, on vous apprend aussi comment recharger votre scooter.

Un deux-roues connecté et prêt pour l’Europe

En plus de ses caractéristiques techniques performantes, le scooter électrique Suzuki e-Address est également un véhicule connecté. Il dispose d’un écran LCD couleur qui permet de suivre les informations de conduite en temps réel. Il se munit également d’un système de démarrage sans clé pour plus de commodité. Mais ce n’est pas tout ! Vous avez la possibilité d’ajouter divers accessoires comme un top-case ou une bulle de protection. Cela vous permet de personnaliser votre scooter en fonction de vos besoins.

Suzuki n’a pas encore annoncé officiellement la disponibilité de ce scooter électrique en Europe. Le modèle pourrait néanmoins faire son entrée sur le marché britannique, avec une extension à d’autres pays européens à la clé. Côté prix, il pourrait se situer autour de 2 500 à 3 000 euros. Ce tarif est en ligne avec ceux des scooters électriques concurrents, ce qui le rend accessible à un large public.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn