Möve Mobility révolutionne la mobilité électrique avec l’impression 3D de ce vélo !

Le vélo électrique connaît une popularité croissante grâce à la montée en puissance de la mobilité durable. Möve Mobility, une entreprise innovante, révolutionne ce secteur avec son modèle Avian. Ce vélo électrique est le fruit de la combinaison de l’impression 3D et de technologies brevetées pour offrir un produit unique sur le marché.

Une construction innovante grâce à l’impression 3D

Le modèle Möve Avian se distingue par l’usage de l’impression 3D pour concevoir ses composants. L’entreprise a développé une technologie brevetée, VER-TEC. Elle associe des manchons en titane imprimés en 3D à des tubes en titane hydroformés pour créer un cadre robuste. Cette méthode permet une production très précise sans recourir à la soudure. Elle réduit aussi les coûts de fabrication. De plus, l’assemblage avec le 3D crée un vélo électrique ultraléger et performant, adapté à la production en série.

L’utilisation de la fusion sur lit de poudre métallique (MPBF™) a permis d’imprimer des manchons et des tubes en titane. Cette méthode a permis d’intégrer la batterie directement dans le cadre. L’innovation simplifie l’architecture du vélo tout en optimisant l’espace et le poids. Ce n’est pas tout ! Grâce à l’utilisation de titane de haute qualité, on obtient un vélo résistant et qui pèse à peine 11,8 kg.

Un vélo électrique 3D avec durabilité et production optimisées

Le titane, matériau utilisé dans la conception du vélo, offre plusieurs avantages notables. La robustesse et le poids plume du deux-roues en font partie. Ce métal est également recyclable à 100 %. Cela permet à Möve Mobility de proposer un produit respectueux de l’environnement. Le cadre du vélo, terminé par un traitement de surface sablé, possède une finition esthétique et résistante. Cet aspect améliore sa durabilité à long terme.

D’autre part, l’impression 3D grand format a grandement optimisé le processus de fabrication du vélo électrique. Elle réduit déjà le temps de production à seulement six mois, ce qui est remarquable dans l’industrie. Aussi, Möve Mobility et son partenaire Eplus3D ont su relever des défis techniques liés à l’utilisation du titane. Ils concernent notamment le besoin de supports d’impression et un post-traitement intensif.

