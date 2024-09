Garanti 12 ans, ce vélo électrique français est aussi ultra léger ! Le modèle parfait ?

Les amateurs de vélo électrique cherchent constamment des innovations pour améliorer leur expérience tout en respectant l’environnement. Le Cyclik e-Gravel semble être la réponse parfaite à cette quête. Ce vélo électrique français dispose d’un cadre en bambou et ses performances sont impressionnantes.

Un vélo électrique français innovant fait en bambou

Quand on pense aux vélos, les matériaux comme l’aluminium, l’acier ou encore le carbone viennent souvent en tête. Pourtant, Félix Hébert, fondateur de Cyclik, a décidé d’explorer un territoire moins conventionnel : le bambou et le lin. Ce matériau naturel possède des propriétés extraordinaires. En fait, le bambou est capable d’absorber cinq fois plus de vibrations que l’aluminium. Cette capacité en fait un choix idéal pour une conduite confortable sur tous types de terrains.

L’utilisation du bambou pour concevoir un vélo électrique va bien au-delà de ses avantages techniques. C’est aussi un choix écologique. Contrairement à l’aluminium ou au carbone, la production de cadres en bambou nécessite beaucoup moins d’énergie et émet moins de CO2. De plus, le bambou pousse rapidement, ce qui rend sa culture durable et renouvelable.

La production des cadres en bambou par Cyclik est entièrement réalisée en France, principalement à Entrelacs. Une équipe d’artisans expérimentés sélectionne, coupe et travaille soigneusement chaque tube de bambou destiné à la fabrication du vélo électrique. Les éléments de liaison sont fabriqués en lin tissé, imbibé de résine, ce qui renforce encore davantage la structure tout en maintenant une certaine flexibilité.

Un vélo électrique avec des performances étonnantes

Ce type de véhicule doit avant tout offrir de bonnes performances. Le Cyclik e-Gravel ne déçoit pas de ce côté. Avec un poids plume de moins de 14 kg, il rivalise facilement avec nombre de ses concurrents faits de matériaux traditionnels plus lourds. La légèreté de ce vélo électrique français fait de bambou est un atout majeur. Elle permet une maniabilité impressionnante, notamment pour ceux qui aiment s’aventurer sur des chemins de terre ou des routes sinueuses.

Le Cyclik e-Gravel est équipé d’une assistance Mahle X20 reconnue pour sa fiabilité et son efficacité. Cette motorisation permet une accélération fluide et fournit un soutien précieux dans les montées difficiles. Les amateurs de longues balades apprécieront également son autonomie, qui peut atteindre 100 km avec une seule charge. Une performance renforcée par la possibilité d’ajouter une batterie optionnelle pour encore plus de portée.

Il est doté d’une transmission Shimano RD-RX812 à 12 vitesses et de freins hydrauliques GRX 600, pour une expérience de conduite fluide et réactive. De plus, la selle est fabriquée sans colle, et les pneus sont constitués à 57 % de matériaux recyclés, soulignant l’engagement de la marque envers l’environnement. Le Cyclik e-Gravel est disponible au prix de 4 799 euros.

Quid de la garantie et de la durabilité de ce vélo français ?

Un autre point fort du Cyclik e-Gravel est la garantie de 12 ans offerte sur le cadre. Cette longue période témoigne de la confiance de l’entreprise dans la robustesse et la durabilité de leurs produits. Un investissement dans un tel vélo ne concerne donc pas uniquement les premières années. C’est un achat à long terme assuré.

Le bambou démontre qu’on peut conjuguer innovation, performance, et respect de l’environnement. Le Cyclik e-Gravel suscite déjà énormément d’intérêt, notamment parmi les passionnés de cyclisme et ceux engagés dans des modes de vie plus durables. Avec ce succès croissant, on peut parier que cette nouvelle direction prise par Cyclik concernant son vélo électrique inspire d’autres fabricants à explorer des matériaux alternatifs.

