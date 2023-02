Les smartwatchs sont à l’heure actuelle des produits avec de très nombreuses fonctionnalités pouvant remplacer de nombreux appareils. Pour être en mesure de suivre vos efforts et connaître vos nombres de pas et la distance totale parcourue, nous vous montrons ci-dessous comment utiliser le podomètre d’une montre connectée.

Le fonctionnement du mécanisme du podomètre d’une montre connectée

Avant de rentrer dans la méthode d’utilisation du podomètre d’une montre connectée, il est bien de connaître son mode de fonctionnement. Cela vous permettra d’avoir des données bien plus précises. À l’heure actuelle, le système repose un capteur MEMS (microelectromechanical systems) et un logiciel pour mesurer vos nombres de pas journalier.

Cette technologie a été privilégiée du fait de son coût de développement relativement faible. Mais aussi, pour le gain d’espace et de la faible consommation d’énergie qu’elle présente. Plus simplement, c’est un accéléromètre à trois axes qu’on utilise. Sur d’autres modèles, un gyroscope vient renforcer la précision du nombre de pas comptés.

Pour évaluer la nature de vos mouvements, ces trois axes vont être utilisés par le MEMS pour mesurer l’accélération et ainsi être en mesure de vous fournir des données pertinentes concernant votre nombre de pas.

Les erreurs à éviter lors de l’utilisation du podomètre d’une montre connectée

Comme tout appareil électronique, le podomètre d’une montre connectée peut faire des erreurs. Cela vient des mouvements mal interprété par le capteur MEMS. En effet, ce dernier devrait ignorer tous types de mouvements autres que la marche.

Les raisons de cette erreur sont diverses, mais voici quelques raisons qui peuvent conduire à cette erreur :

L’utilisation d’un marteau ;

Le lavage des mains ;

La préparation de la nourriture ;

Etc.

En d’autres termes, tout ce qui peut causer des vibrations au niveau de vos mains peut altérer la précision du podomètre d’une montre connectée. Malgré tout, les appareils actuels, souvent accompagnés d’un gyroscope pour réaliser leurs mesures sont de plus en plus précis.

Ainsi, si votre but est d’améliorer vos performances ou de faire attention à votre santé, de nombreuses smartwatchs seront en mesure de parfaitement vous satisfaire.

La lecture du manuel d’utilisation

Maintenant que vous avez compris que le podomètre d’une montre connectée peut parfois manquer de précisions, la première chose à faire est de lire son manuel d’utilisation. Dans ce dernier, vous aurez toutes les informations nécessaires pour pouvoir paramétrer votre tocante et réduire au maximum les erreurs de décomptes.

N’utilisez pas votre main dominante

Comme mentionnées plus haut, les activités journalières peuvent également affecter la précision des podomètres des montres connectées. En conséquence, évitez d’utiliser votre main dominante, qui fait l’objet de tous vos mouvements.

Cela permettra à la montre connectée d’être plus précise dans le décompte de vos nombres de pas et ainsi évitez les erreurs. Même si dans votre manuel d’utilisation, vous ne retrouvez pas ces informations, privilégiez toujours votre main non dominante lorsque vous portez votre smartwatch.

Attachez bien votre montre

Plus haut, nous avons parlé de l’utilisation de 3 axes par le capteur MEMS pour mesurer votre nombre de pas. En conséquence, le niveau d’attache de votre montre connectée à votre poignet jouera considérablement dans sa précision.

Pour que le podomètre d’une montre connectée ne fasse pas d’erreur, il est donc impératif que votre smartwatch soit parfaitement attaché à votre poignet. Pour des séances sportives plus pertinentes, utilisez des bracelets en silicone qui sont bien moins sujets aux faux mouvements que les autres types.

Faites un enregistrement de vos temps d’inactivité

Si vous cherchez réellement à mesurer vos performances, l’une des meilleures choses à faire est d’enregistrer vos temps d’inactivité. Ainsi, même si le podomètre de votre montre connectée continue ses mesures, vous saurez où vous en étiez et vous pourrez continuer vos efforts.

Pour ce faire, enregistrez le nombre de pas que vous avez réalisé avant de vous adonner à d’autres activités qui ne vous demandent pas de marcher ou de courir. Par la suite, vous pourrez déduire les données résiduelles faussées du nombre réel de pas que vous aurez effectués dans la journée.

D’ailleurs, cela vous donnera l’occasion de connaître la valeur des erreurs que le podomètre de votre montre connectée aurait pu réaliser. Sinon, vous pouvez tout simplement retirer votre tocante de votre poignet pour éviter de fausser les résultats.

Top 3 des meilleures montres connectées

Pour être sûr du bon décompte de vos pas, voici le top 3 des meilleures montres connectées à l’heure actuelle. Elles vous fourniront des données précises, sans altérations pour que vous soyez en mesure de connaître vos réelles performances.

L’Apple Watch Series 8

L’Apple Watch Series 8 est une montre connectée polyvalente avec des fonctionnalités sportives et des outils de santé puissants. Côté design, elle reprend l’écran et la finition de la Watch 7, c’est-à-dire, une conception premium.

Par ailleurs, elle a reçu de nombreuses améliorations logicielles et des capteurs encore plus performants que sur les séries précédentes. On entend par là un meilleur GPS, un accéléromètre et un gyroscope optimisé, etc.

En somme, avec le podomètre de cette montre connectée, vous êtes sûr d’avoir des données précises.

Promo -7% Apple 2022 Watch Series 8 GPS, Boîtier en Aluminium Minuit de 45 mm, Bracelet Sport Minuit - Regular Le capteur de température perm...

Mesurez votre taux d’oxygène s...

Faites un électrocardiogramme ...

Recevez des alertes en cas de ... 539.00 € 499.00 € Voir l'offre

L’Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra est une Series 8, mais en beaucoup mieux. Avec un design unique, des finitions premium et une conception à l’épreuve du temps, si vous avez les moyens, c’est la meilleure montre connectée à l’heure actuelle.

Pour un athlète, c’est le produit idéal. En effet, elle a une grande autonomie et des performances spécifiques au sport tout simplement épique. Dotée de capteurs améliorés, la précision du podomètre de cette montre connectée n’est pas à remettre en question.

Si vous recherchez une smartwatch ultra efficace, c’est l’Apple Watch Ultra qui est faite pour vous !

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49mm) Montre connectée - Boîtier en Titane avec Boucle Alpine Vert - Large. Suivi de l’activité Physique, GPS Haute ... Des fonctionnalités techniques...

Boîtier en titane de qualité a...

L’écran le plus grand et le pl...

Jusqu’à 36 heures d’autonomie ... 982.00 € Voir l'offre

L’Apple Watch Series 7

Toujours dans le top 3 des meilleures montres connectées du moment, il y l’Apple Watch Series 7. Avec cette tocante, vous pourrez profiter d’un écran large, d’une robustesse exemplaire puisqu’elle est certifiée IP6X et de capteurs puissants et performants.

Classé troisième, vous êtes sûr que l’achat de celle-ci vous garantit la présence d’un podomètre très efficace sur une montre connectée. Vous n’aurez plus à vous tracasser et vous pourrez apprécier vos séances sportives avec l’esprit léger.

Apple Watch Series 7 (GPS, 41mm) Montre connectée - Boîtier en Aluminium Minuit , Bracelet Sport Minuit - Regular. Suivi de l’activité Physique, résis ... Le modèle GPS vous permet de p...

Un écran Retina toujours activ...

Le verre d’écran le plus solid...

Mesurez votre taux d’oxygène d... Non disponible Voir l'offre