Le nouveau bracelet connecté Xiaomi s’affiche et le Samsung Galaxy Fit 3 peut s’inquiéter !

Le coup de cœur de Julie❤️ Envie d’acheter une montre connectée ? Voici la meilleure du mois de mars 2024 Julie – Journaliste technplay.com Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec boîtier en aluminium et boucle sport lumière stellaire Voir l'offre Notre test

Dans peu de temps, la marque chinoise Xiaomi pourrait se préparer à annoncer la nouvelle génération de ses meilleurs trackers de fitness. Et il s'avère d'ailleurs que les premières images des bracelets connectés Xiaomi ont filtré.

Après avoir été repéré en ligne, ces quelques clichés et les informations qui sont allées avec se sont répandus comme une traînée de poudre. Voici donc ce qu'il en est.

Deux nouveaux appareils enregistrés par Xiaomi auprès de la State Radio Regulation of China

L'information concernant l'apparition d'images de nouveaux bracelets Xiaomi sur le marché provient d'abord ITHome. Eux-mêmes la tient de la plateforme Wearable. Il est mentionné que Xiaomi a déposé récemment des informations. Elles concernent deux appareils différents, numérotés M2345B1 et M2346B1, auprès de la State Radio Regulation of China.

Il s'agit d'une procédure standard lors de la préparation de la sortie d'un nouvel appareil. Si celui-ci est doté d'une quelconque technologie de communication, c'est la démarche à suivre. C'est de cette manière que de nombreux nouveaux appareils ont été découverts avant leur lancement. Les listes de ce type dans les bases de données gouvernementales sont fiables.

De nouveaux Mi Smart Band 9 ?

Le dossier fait allusion à deux versions différentes d'un même tracker de fitness. Il pourrait s'agir du futur Mi Smart Band 9 et peut-être le Mi Smart Band 9 Pro. En effet, tout comme le Mi Smart Band 8 et le Mi Smart Band 8 Pro, Xiaomi pourrait annoncer une nouvelle version standard de ce dispositif portable au poignet.

La version » Pro » de ce smartband serait dotée de la technologie NFC, permettant à l'utilisateur d'effectuer des paiements sans contact sans avoir à sortir son téléphone de sa poche. Tout comme elle comportera sans doute d'autres options spécifiques. Cependant, rien d'officiel n'a encore été annoncé.

Une annonce survenant après la sortie de la Watch 2 Pro, hasard ou préméditation ?

Xiaomi a récemment dévoilé sa Watch 2 Pro au MWC 2024. Cette smartwatch s'annonce comme une véritable rivale de la Pixel Watch actuelle alors que son prix est très bas. Il est peu probable que la marque prépare la sortie d'une autre montre connectée à part entière si peu de temps après son dernier lancement. C'est pourquoi, il est donc logique de penser que le prochain produit connecté qui sortira serait plutôt d'un tracker de fitness plus fin et moins cher.

A partir des images des nouveaux bracelets Xiaomi, il se pourrait donc que ces trackers soient d'abord lancés en Chine. Mais comme le Samsung Galaxy Fit 3 n'est pas encore disponible à l'achat dans de nombreuses régions du monde, il va falloir patienter.

Smartwatch Samsung Galaxy Fit 3 R390 40mm Black 86.10 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Les pays dans lesquels ces modèles sont les plus à même de sortir sont aux États-Unis et au Royaume-Uni. Xiaomi pourrait constater qu'il y a un vide sur le marché dans ces régions pour un nouveau tracker de fitness de haute qualité et à bas prix. Ce qui fait qu'il y a de la place à prendre, car seul Fitbit est un concurrent de leur niveau.