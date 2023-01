Bon plan : L’élégante montre Xiaomi Watch S1 est à -23% pour les soldes !

Xiaomi entre dans la cour des grands avec sa nouvelle tocante. Une finition élégante, un boîtier en acier, du verre saphir, le tout à un prix raisonnable. Profitez du bon plan sur la Xiaomi Watch S1 pour l’avoir à un prix de -23 %.

Si la Mi Watch de Xiaomi est une montre connectée destinée au marché de l’entrée et du milieu de gamme, il n’en reste pas moins que c’est un excellent produit pour débuter. Avec la Watch S1, Xiaomi concurrence les produits haut de gamme, tout comme pour ses smartphones, la marque veut s’imposer comme le leader des produits de qualité à des prix agressifs.

Xiaomi Watch S1, Black

Verre Saphir.

Charge sans fil. 12 jours d'autonomie.

Surveillance de la santé en continu.

Watch S1 : la montre luxueuse de Xiaomi

La Xiaomi Watch S1 est une version luxueuse de la Mi Watch. Sachant que cette dernière est déjà une excellente montre connectée, la Watch S1 est donc un produit idéal pour les budgets plus ou moins serrés à la recherche d’une tocante élégante et efficace.

En effet, en plus d’une finition aboutie : boîtier en acier, verre saphir et bracelet en cuir, la Xiaomi Watch S1 est également dotée de nombreux capteurs. Parmi ces derniers, il y a par exemple le capteur cardiaque, le SpO2, etc.

On retrouve sur la Watch S1 un grand écran Amoled avec un affichage permanent. Autant dire que Xiaomi a fait fort pour le coup. Son GPS est également double bande et elle respecte la norme 5ATM.

Sur cette dernière, vous pourrez également compter sur la recharge sans fil, une grosse autonomie, etc. En somme, la Watch S1 a tout d’un grand sauf le prix ! Ne manquez pas l’affaire, avec ce bon plan sur la Xiaomi Watch S1, vous pourrez vous l’offrir, pour encore moins chère.

D’excellentes caractéristiques techniques

En premier, on souligne la finition réalisée avec brio sur la Watch S1. En effet, elle est faite avec des matériaux de qualité. À première vue, on pourrait même la confondre avec une Galaxy Watch au vu de son irréprochabilité.

On a donc à faire à une montre connectée élégante avec un aspect luxueux. En addition, le verre saphir donne un effet plus époustouflant à la montre grâce à ses bordures biseautées. En main, on sent tout de suite que la qualité de fabrication est au rendez-vous.

La dalle Amoled est également dotée d’une belle définition de 466 x 466 px pour une surface de 1,43 pouce. Grâce à ses caractéristiques, on n’arrive presque plus à distinguer les bordures de la montre, tellement le résultat est qualitatif.

Sur la Watch S1, l’attention portée sur son bracelet n’est pas en reste. En effet, on retrouve un bracelet en cuir avec un système d’attache à barrette qui donne une impression « premium » à la montre.

Les fonctionnalités de la Xiaomi Watch S1

Comme évoquée plus haut, la Xiaomi Watch S1 reprend les mêmes capteurs que sur la gamme des Mi Watch. On retrouve donc une interface riche et bien fournie, avec des applications perfectionnées à la sauce Xiaomi.

Pour les plus sportifs, vous serez en mesure de suivre votre fréquence cardiaque, surveiller la qualité de votre sommeil, vérifier le niveau d’oxygénation de votre sang, etc. On peut dire que la Xiaomi Watch S1 n’a pas à pâlir face à la concurrence.

D’autres parts, on retrouve sur la montre connectée plus de 110 activités sportives praticables en intérieur comme en extérieur. Côté précision, elle repousse encore un peu plus les limites et se veut précise dans les conditions réelles.

En somme, ne manquez pas ce bon plan sur la Xiaomi Watch S1 sinon, vous allez le regretter !