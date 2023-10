Bon plan : Chopez une WATCH GT4 et des Freebuds SE 2 lors de ces Prime Days !

Vous aimez les combos d’articles tech ? Si c’est le cas, cette offre tombe alors à pic ! Il s’agit de deux articles pour le prix d’un. Ce bon plan concerne la montre connectée WATCH GT 4 et les écouteurs Freebuds SE !

Ces deux produits de la marque Huawei vous permettront d’écouter de la musique et d’utiliser une très belle smartwatch. Voici ce qu’il en est !

Promo -19% HUAWEI WATCH GT 4 Montre Connectée Femme Jusqu'à 14 jours d'autonomie - Compatible avec iOS et Android - Suivi de la fréquence cardiaque - Montre Spor 【Jusqu'à 7 jours d'autonomie】l...

【La gestion des calories à por...

【Suivi de la santé amélioré 24...

【Assistant intelligent au quot... 308.99 € 249.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Une offre très alléchante !

Sur le site d’Amazon France, il est assez rare de voir deux articles valeureux être victimes d’un même bon plan comme la WATCH GT4 et les Freebuds SE 2. Or, leur prix actuel vaut vraiment la peine de se pencher sur cette offre. Alors qu’au départ, ils étaient commercialisés au prix conseillé de 308,99€, ils sont maintenant vendus au prix de 249,00€ !

C’est quasiment 59,99€ que vous garderez dans votre poche si vous achetez ces produits dès maintenant. C’est pourquoi, il est vivement recommandé de profiter de l’instant présent, car les bonnes offres promotionnelles ne durent jamais longtemps.

Non seulement, il s’agit d’articles neufs. Mais ce sont surtout des objets connectés de qualité. Vous ferez une super affaire en vous les procurant dès aujourd’hui via Amazon France.

Les atouts de la WATCH GT4 de Huawei allant avec les Freebuds SE 2

En faisant l’acquisition de la WATCH GT4 de 41 mm et des Freebuds SE 2 via ce bon plan, vous disposerez d’une smartwatch dotée d’une autonomie de 7 jours. Mais ce qui est surtout remarquable, c’est son beau design. Pourvu d’un boîtier rond doré et d’un joli bracelet blanc, c’est une montre connectée tendance plutôt féminine.

Puis, elle possède aussi des atouts internes intéressants. La nouvelle application Stay Fit peut vous aider à suivre les calories que vous consommez. Et elle peut donner le niveau d’apport calorique en temps réel, les calories actives, les calories au repos et le déficit calorique.

C’est donc un assistant intelligent qui est très utile au quotidien si vous devez surveiller vos constantes de santé (cœur, sommeil, respiration). Tout comme c’est un outil pratique sur lequel vous pouvez compter pour répondre à vos sms et voir vos rappels de calendrier.

Les Freebuds SE 2, de bons écouteurs

Ensuite, comme la WATCH GT4 avec les écouteurs Freebuds SE 2 complètent ce bon plan, vous aurez le privilège de disposer d’un super son! Leur puissante connexion Bluetooth 5.3 permet de synchroniser le son et l’image pour une expérience audiovisuelle immersive.

Ce sont des écouteurs sans fil à charger pendant 10 minutes. Puis, ils ont une autonomie de 3 heures si vous les employez non-stop. Cela passe à 9 heures si vous les utilisez partiellement.