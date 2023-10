Faites l’acquisition de la Ticwatch E3 à un prix super bradé !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée à moins de 200 euros ? Rendez-vous alors sur Amazon France. Un super bon plan concernant la Ticwatch E3 vous y attend.

Venez vite le découvrir le temps qu’il dure. Il vous permettra d’acquérir un produit qui peut vous être d’une très grande utilité au quotidien. Voici de quoi il retourne.

La Ticwatch E3 coûte moins de 200 euros !

Alors que son prix de vente était de 199,99€, la Ticwatch E3 style classique noir est maintenant à 180,99€ grâce au bon plan dont elle est l’heureuse victime sur Amazon France ! C’est là une aubaine à saisir, car cela signifie que vous économiserez 19€ au lieu de devoir les dépenser pour cet achat.

C’est une montre connectée de qualité. Dotée d’une puce Qualcomm Snapdragon Wear Plate-forme Double Système 4100+ et de 1 Go de RAM pour 8 Go de ROM, cette smartwatch n’est pas ordinaire. Ses différentes options en font un outil avec lequel vous pouvez effectuer beaucoup d’activités. Mais vous n’aurez aucun problème lié au confort de la porter, car elle est légère. Son poids total est d’environ 32 g.

Les atouts de la Ticwatch E3

Premièrement, comme il s’agit d’une smartwatch, elle donne l’heure et peut être utilisée lors de vos séances de sport. Elle contient plus de 20 modes d’entraînement professionnels. Et grâce à son GPS et à son Micro & Haut-parleur intégrés, vous pouvez écouter vos tubes préférés en faisant de la course en plein air. Et comme elle est étanche (IP68) malgré son aspect ordinaire, vous pouvez aisément l’emmenez sous la pluie.

Deuxièmement, la Ticwatch E3 fonctionne sous Wear OS by Google. Vous pouvez vous connecter aux applications quotidiennes et les utiliser directement depuis votre poignet. Réalisez vos paiements sans contact avec Google Pay. Et regarder la valeur de vos constantes de santé à tout moment. Cette montre connectée peut parfaitement prendre votre fréquence cardiaque, votre taux de stress et analyser vos différentes phases de sommeil.

Un design qui fait envie

Sinon, il est aussi intéressant de se procurer la Ticwatch E3 grâce à ce bon plan, car c’est une belle smartwatch. Son écran 1,3″est protégé par un beau verre incurvé de 2.5mm de diamètre à panneau complet. Les lignes épurées de son boîtier lui donnent une apparence sophistiquée. Et son cadre en polycarbonate de qualité supérieure lui donne du caractère.

Son cadran peut être personnalisé à votre guise. Et le bracelet est remplaçable. Vous pouvez donc customiser l’apparence extérieure et intérieure de la smartwatch comme bon vous semble. C’est un excellent moyen d’affirmer son style.

En termes d’autonomie, cette montre connectée tient bien la route. Alors que les Apple Watch ne peuvent pas excéder les 18 heures de fonctionnement en mode intensif, cet appareil peut endurer une utilisation d‘une journée et demie. Et si son pourcentage de puissance tombe en dessous de 5 %, le mode « Essentiel » s’enclenchera automatiquement. Sinon, l’utilisateur peut également définir ce mode. C’est très pratique, si vous en avez pour de nombreuses tâches.