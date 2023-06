Soldes d’été : la POLAR Unite Noir, un super compagnon de fitness en promo !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée de fitness ? La Polar Unite noir est une excellente référence à petit prix, car elle fait à présent l’objet d’un bon plan. Venez donc la découvrir sur Decathlon !

C’est une très belle smartwatch dont le fonctionnement est simple à comprendre. Et, ses diverses options vous seront d’une grande utilité au quotidien. Voici de quoi il retourne.

-33% sur la Polar Unite Noir sur le site de Decathlon !

Il est maintenant possible de se procurer la Polar Unite Noir à un prix défiant toute concurrence, car elle coûte 99€ sur le site de Decathlon France !

Normalement commercialisée au prix de 149€, elle fait actuellement partie des articles entrant dans la liste des soldes d’été. Et c’est une très bonne nouvelle, car à son prix actuel vous pouvez économiser 50€ par rapport à son prix d’origine. Pas mal pour un produit neuf n’est-ce pas ?

Cet accessoire vous motivera à vous entraîner régulièrement, car cette petite tocante digitale finlandaise comporte de nombreux attributs. De plus elle est légère et facile à mettre, car son poids total est de 32 g avec le bracelet qui est d’ailleurs interchangeable.

Les caractéristiques de la Polar Unite Noir

Premièrement, la marque Polar fabrique des produits durables et le modèle Unite Noir ne fait pas exception à la règle, voilà pourquoi il est judicieux de profiter de ce bon plan. Vous avez ici droit à une montre connectée dont le boîtier est en polymère renforcé. Et son bouton est en acier inoxydable. Et l’écran est protégé par un verre Asahi très résistant.

Deuxièmement, c’est une smartwatch disposant d’un bon niveau d’étanchéité de 3 ATM. Son propriétaire peut donc la portée sous la douche ou en faisant quelques brasses dans une piscine. Mais il est déconseillé de la porter lors de séances de plongées.

Quant à son autonomie, elle est en moyenne de 4 jours en mode normal. Et une charge peut durer jusqu’à 50 heures en mode Entraînement. Contrairement aux montres connectées qui n’ont qu’une durée de charge de 24 heures, l’autonomie de la Polar Unite tient le coup.

Les options de cette montre connectée

Le design de la Polar Unite est assez sportif, mais c’est aussi une montre connectée lifestyle qui peut vous aider à mesurer votre fréquence cardiaque quand vous le voulez. Tout comme elle peut très bien suivre vos constantes de sommeil.

C’est particulièrement lors de la pratique d’activités physiques que la Polar Unite Noir est utile, c’est pourquoi il est avisé de saisir ce bon plan. Polyvalente, il est possible d’effectuer plus de 130 exercices en la portant. Elle les comptabilise. Et la fonction Fitspark vous propose des activités quotidiennes personnalisées. Dotée d’un excellent accéléromètre, elle peut parfaitement compter vos pas. Et son compteur de calories peut vous indiquer quelles sources d’énergie vous avez brûlées pendant votre séance d’entraînement (glucides, protéines ou graisses).

Cette smartwatch est donc un accessoire à ne pas laisser passer. Les stocks sont encore disponibles chez Decathlon, mais jusqu’à quand ? Premier arrivé, premier servit !