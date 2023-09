Bon plan: L’Amazfit GTS 3 à un prix extra mini ! Faites vite

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée au look stylé? L’Amazfit GTS 3 est actuellement l’heureuse victime d’un bon plan qui vous permettra de l’acquérir facilement.

C’est une charmante tocante digitale à porter au quotidien. Son design est beau et ses nombreuses fonctionnalités sont d’une grande utilité. Voici de quoi il retourne.

Amazfit GTS 3 149.90 € 119.90 €

L’Amazfit GTS 3 à – 20%

Normalement vendues au prix conseillé de 149,90€, deux modèles d’Amazfit GTS 3 présentes sur Amazon France sont maintenant au prix de 119,90€! C’est un super bon plan vous permettant d’économiser 30,9€!

La première est pourvue d’un boîtier doré et d’une sangle blanche qui est très élégante. Et le modèle ayant un boîtier noir et une sangle noire vous donne un look très sportif. Que vous décidiez donc de choisir entre l’un ou l’autre de ses modèles, leur prix est le même actuellement. C’est pourquoi, il s’agit là d’une offre très intéressante.

Les caractéristiques de l’Amazfit GTS 3

« Built to Move », tel est le slogan associé à cette montre connectée. C’est donc un modèle indoor et outdoor conçu pour les personnes évoluant dans différents environnements. Elle est légère mais à la fois solide. Son design rappelant celui d’une Apple Watch lui donne un très bel aspect.

Dotée d’un écran AMOLED Ultra HD, cet accessoire vous permettra de gérer facilement vos différentes activités journalières. L’Amazfit GTS 3 est une smartwatch de qualité dont le bon plan tombe justement à pic.

Grâce à elle, vous pourrez aisément mesurer vos constantes de santé à tout moment. Elle est pourvue d’un cardiofréquencemètre, d’une application de surveillance de la fréquence respiratoire et une fonction de surveillance du sommeil. Sans compter le fait que son application de suivi du cycle menstruel est très utile pour les femmes.

Et c’est également un outil qui peut vous servir d’agenda, d’alerte météo et de minuteur. Vous ne manquerez plus vos rendez-vous grâce à cette petite tocante digitale. Et comme elle reconnaît assez facilement les mouvements de son porteur, elle vous sera d’une grande utilité lors de la pratique d’une activité sportive. De plus, la montre supporte la synchronisation des données Strava/Google Fit.

Une montre connectée personnalisable à souhait

Si vous êtes du genre à aimer customiser vos accessoires, sachez que l’Amazfit GTS 3 dispose de plus de 100 cadrans de montre élégants. Et ils peuvent tous être mis en mode « always on » si cela vous permet de mieux voir l’heure. Ceux qui préfèrent les cadrans high-tech seront également ravis de savoir que 12 d’entre eux sont modifiables. Et si vous préférez mettre la photo de votre animal de compagnie sur votre écran, vous pouvez la télécharger dans cette smartwatch.

Puis, en termes de batterie, nul besoin de s’inquiéter. Cette formidable montre connectée possède une endurance de 12 jours sur une seule charge.Par contre, si vous vous servez des applications énergivores, ce délai diminue. Mais il est vraiment génial de pouvoir employer l’Amazfit GTS 3 pendant plus de 24 heures, voilà pourquoi il est bon de profiter de ce bon plan dès maintenant afin de l’acquérir.