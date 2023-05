Bon plan : la Polar Pacer Pro Autumn Maroon, une nouveauté à shopper à très bon prix !

La Pacer Pro Autumn Maroon sortie par la marque Polar fait l’objet d’un bon plan ! Cette belle smartwatch dédiée aux professionnels comme aux amateurs de sport possède de nombreux atouts. Venez la découvrir !

C’est une montre connectée de premier choix dotée d’un très beau design. Sans compter le fait que ses options ont été améliorées par rapport au modèle qui l’a précédé. Voici ce qu’il en est.

Polar Pacer Pro - Montre Sport GPS Avancée, Cardiofréquencemètre au poignet, Montre Intelligente pour Hommes et Femmes, Montre pour Entraînement de Ru

Outils d'entraînement efficace...

Batterie longue durée et GPS p...

329.90 € 243.95 €

La Polar Pacer Pro Autiumn Maroon est à -26 % sur Amazon !

S’il y a bien une chose à ne pas manquer en ligne, ce sont les promotions et les remises. Et c’est particulièrement le cas si le produit que vous visez peut vous être livré gratuitement. Il est donc important d’être à l’affût des bonnes affaires. Et la Polar Pacer Pro Autumn Maroon bénéficie justement d’un bon plan de ce type.

Cette smartwatch de marque finlandaise est un excellent produit pouvant vous assister lors de vos séances de sport et dans votre quotidien. Commercialisée au départ au prix de 329,90€, la version Autumn Maroon est actuellement à 243,95€ sur Amazon France. C’est plus de 80€ d’économie qui resteront donc dans vos poches ! C’est donc un bel article à shopper !

Une montre connectée alliant légèreté et praticité

La Polar Pacer Pro est un modèle comportant une grande panoplie de fonctions. Voilà pourquoi, il serait astucieux de profiter du bon plan dont la version Autumn Maroon bénéficie actuellement. En plus de la course à pied, vous pouvez parfaitement pratiquer d’autres activités en l’ayant au poignet. Grâce au programme Polar Flow dont elle est pourvue, vous disposerez d’un meilleur suivi et de statistiques spécifiques. C’est l’idéal afin de se perfectionner dans un domaine sportif.

Légère, elle ne pèse que 41 g en comprenant son bracelet. Vous n’aurez donc aucun mal à la porter durant des heures. Et en soirée, cette formidable montre connectée peut même vous permettre de mieux contrôler votre routine de sommeil en vous prodiguant des informations utiles. Grâce à sa fonction Sleep Plus Stages, voyez au réveil combien de temps vous avez dormi. Et Nightly Recharge vous indiquera si votre corps a bien récupéré pendant la nuit ou non.

Une smartwatch très précise

Pour s’entraîner comme il faut, la Pacer Pro de Polar est un très bon partenaire en raison de sa fonction Training Load Pro. En l’activant, la montre connectée peut alors relever votre charge cardiaque et votre charge musculaire. Cela permet d’évaluer plus facilement la fatigue de votre corps. Et ainsi, cela permet à tout athlète de jauger ses efforts. Sur le long terme, c’est véritablement très pratique.

Ensuite, si vous désirez mesurer vos constantes de santé, ce bon plan sur la Polar Pacer Pro Autumn Maroon peut également vous être utile. Parce qu’en disposant d’une smartwatch capable de vous indiquer votre consommation maximale d’oxygène, vous éviterez bien des soucis.

Et grâce à son GPS, vous n’aurez pas de problème à revenir sur vos pas ou à savoir où vous vous trouver. En mode connecté, votre Polar Pacer Pro peut être reliée à des systèmes de navigation par satellite GPS, GLONASS, Galileo et QZSS, pour disposer de la meilleure solution de géolocalisation, partout dans le monde.