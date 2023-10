Bon plan : la HUAWEI WATCH GT2 Pro à prix cassé !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée d’entraînement ou d’une smartwatch à utiliser au quotidien ? Voici un bon plan concernant la HUAWEI WATCH GT2 Pro qui pourrait vous intéresser.

Alors que ce modèle est plus ancien que la GT3 et la GT4, c’est une smartwatch qui vaut vraiment la peine de faire partie de votre collection de montres. Voici ce qu’il y a à dire sur le sujet.

La HUAWEI WATCH GT 2 Pro est remisée de -29 % sur Amazon France

Normalement commercialisée au prix conseillé de 299,99€ la HUAWEI WATCH GT2 Pro avec bracelet en silicone noir et boitier en titane est maintenant victime d’un bon plan qui fait baisser son prix à 211,84€ !

C’est sur Amazon France que cela se passe. Et ce n’est pas une blague. En achetant cet accessoire dès à présent, vous économiserez 88,15€. Ce qui est une jolie somme qui vous permettra encore d’effectuer d’autres achats plaisir, si l’envie vous tente.

Mais sachez que l’achat de la HUAWEI WATCH GT2 Pro est un très bon investissement. De conception légère, elle ne vous gênera pas lors de la prise de ces données. Cette dernière est une montre connectée jouissant de plusieurs atouts insoupçonnés. Si bien apparence qu’en interne.

Les atouts de la HUAWEI WATCH GT2 Pro

Dotée d’un cadran en verre saphir, la HUAWEI WATCH GT 2 Pro est très résistante en plus d’avoir un design très avenant. De forme circulaire, elle ressemble à s’y méprendre à une montre analogique. Mais ne vous laissez pas berner par son écran. Il s’agit bel et bien d’une smartwatch multifonction. Son fond d’écran est personnalisable à souhait. Et le porteur peut choisir entre plus de 200 modèles d’affichage.

Et en matière de sport, elle peut parfaitement vous donner votre vitesse moyenne, le niveau de pente maximale que vous avez gravi ou la distance que vous avez parcourue. Sans compter le fait qu’elle intègre plus de 100 modes d’entraînement, parmi lesquels 17 modes d’entraînement professionnels.

Il est même étonnant que cette smartwatch soit capable d’analyser précisément la posture de votre swing. La HUAWEI Watch GT2 Pro bénéficiant de ce bon plan fournit même des conseils pour améliorer la vitesse et la fréquence de celui-ci.

Les autres optionnalités de cette smartwatch

La batterie de la HUAWEI Watch GT2 Pro est aussi dotée d’une autonomie exceptionnelle. Elle peut durer jusqu’à 2 semaines. Et elle ne prend que 5 minutes de charge rapide sans fil pour 10 heures d’utilisation en mode normal.

Cette montre connectée peut être employée pour recevoir ou rejeter des appels entrants et vérifier l’historique d’appels de votre smartphone. Ensuite, cette montre connectée est capable de fournir des mesures précises et complètes sur votre santé. Elle mesure la fréquence cardiaque, la VO2max et avec la technologie HUAWEI TruSleep 2.0 embarquée, cette montre peut détecter 6 types de problèmes liés au manque de sommeil.

Sinon, en profitant dès maintenant du bon plan concernant la HUAWEI WATCH GT2 Pro sur Amazon France, vous aurez droit à un appareil doté d’un bon GPS.