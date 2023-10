Bon plan : la Garmin Vivomove Sport noire écrase son prix !

Vous recherchez une montre connectée hybride ? La très belle Garmin Vívomove Sport noire fait justement l’objet d’un bon plan. Venez la découvrir sur Amazon France. Elle a des aiguilles mécaniques et un écran tactile.

Comparé à une smartwatch qui est 100% tactile, ce petit dispositif possède des atouts physiques assez notables. Ce en qui en fait un très beau spécimen d’horlogerie. Et heureusement, son prix est actuellement descendu !

Promo -25% Garmin vívomove Sport - Montre connectée à aiguilles mécaniques et écran tactile - Gray avec bracelet noir - Boîtier 40 mm Autonomie : allant jusqu’à 5 j...

Suivi santé : Body Battery, pa...

Multisports : connexion au GPS...

Fonctions connectées : suivi d... 199.99 € 150.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Une montre connectée victime d’une remise de -25%

Alors qu’habituellement, le prix de vente de la Garmin Vívomove Sport noire est de 199,99€ sur Amazon France, cette montre connectée est maintenant victime d’un bon plan qui fait descendre son prix à 150,00€ ! C’est une offre incroyable !

Tout acheteur pourra désormais économiser 49,99€ en se procurant ce modèle dès à présent. C’est une occasion à saisir, si vous voulez faire de bonnes affaires. Il s’agit là d’un appareil de qualité. De plus, ce n’est pas un produit reconditionné, mais bel et bien neuf que vous pouvez vous faire livrer chez vous.

Pourvue d’un bracelet noir et d’un boîtier noir, la Vivome Sport en promotion peut sembler être une montre toute à fait normale à première vue. Mais il n’en est rien.

Les spécificités de la Garmin Vivomove Sport noire

Comme dit ci-dessus, le bon plan concernant la Vívomove Sport noire de Garmin tombe à pic, car cette smartwatch hybride est très intéressante. Elle possède un écran tactile. Sauf qu’il est caché. Il ne s’active que lorsque l’utilisateur reçoit une notification Sinon, c’est une montre présentant des aiguilles mécaniques qui tournent normalement comme sur une montre ordinaire.

Ce petit détail est à préciser, car c’est ce qui fait le charme de cette tocante semi-digitale. En plus de vous donner la date du jour et l’heure du jour, elle peut également vous renseigner sur le nombre de pas que vous avez effectué dans la journée. Tout comme elle peut vous donner votre fréquence cardiaque au repos.

Le mécanisme de cet appareil est facile à activer. Il suffit de toucher l’écran et les aiguilles mécaniques se mettent à la verticale. Cela révèle l’information que donne l’écran tactile.

Les autres atouts de cette smartwatch

Il est véritablement intéressant de profiter du bon plan sur Amazon afin de posséder la Garmin Vivome Sport noire, car elle est réellement utile. Dans la vie quotidienne, elle peut vous aider de bien des manières. Quand elle est couplée à votre smartphone, vous recevrez plus facilement des alertes.

Grâce à l’application Connect Garmin, cette smartwatch peut servir d’outil de localisation si vous avez un problème. Si vous êtes constamment en proie au stress, cette montre hybride est dotée de capteurs. Ils peuvent enregistrer vos données de respiration pour vous aider à mieux gérer votre état et prendre le temps de méditer un moment. Et l’avantage de cette Garmin, c’est le fait que c’est une sorte de moniteur d’énergie capable de vous indiquer quand bouger et quand faire une pause.

Pour finir, la Garmin Vivome Sport est un modèle pourvu d’une bonne autonomie. Elle peut fonctionner pendant 5 jours sur une seule charge.