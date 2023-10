Bon plan : la Huawei Watch GT3 marron, une superbe Classic à prix explosé !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée au look classique ? La superbe Huawei Watch GT3 avec bracelet marron fait actuellement l’objet d’un bon plan à ne pas rater.

Venez dès à présent découvrir ce produit sur le site d’Amazon France. Elle vous attend, et son prix vaut vraiment la peine qu’on s’y intéresse. Voici de quoi il retourne.

Promo -26% HUAWEI WATCH GT 3 46 mm, Longue autonomie, AI Running Coach, 100+ modes sport, Appels Bluetooth, Positionnement à cinq systèmes, Surveillance du SpO2, Surveillance précise de la fré...

Surveillance de la SpO2 tout a...

Autonomie de batterie longue d...

Votre coach de course personne... 269.99 € 199.99 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Une smartwatch bénéficiant d’une promotion de -26%

Alors que le prix de vente de la Huawei Watch GT3 marron de 46 mm est normalement de 269,99€, ce bon plan fait passer cet article au prix de 199,99€! C’est une affaire presque en or, car vous économiserez ainsi 70€ en achetant cette montre connectée en ce moment.

C’est une promotion qu’il est bon de prendre en considération. Il s’agit là d’un produit doté des fonctions technologiques les plus avancées. Sans compter le fait que cette smartwatch possède un très beau design qui mettra votre poignet en valeur.

Les atouts extérieurs de la Huawei Watch GT3

Son élégance est le premier critère qui attire l’œil sur le bon plan concernant la Huawei Watch GT3 marron. Ce modèle dit « classic » donne de l’allure à son porteur. Le beau boîtier est protégé par un verre 3D incurvé solide qui lui procure un certain charme.

Mais c’est surtout le bracelet interchangeable en similicuir qui lui confère tout son raffinement. Lors d’occasions spéciales, il est conseillé de porter cette smartwatch telle qu’elle est. Mais si vous voulez changer de bracelet lors de vos séances de sport, c’est faisable.

Et n’oublions pas la belle couronne rotative qui permet de zoomer/dézoomer sur l’écran. Ce petit élément a son importance puisqu’il permet aussi à l’utilisateur de naviguer rapidement dans les menus. Dans un autre registre, il s’avère aussi que son cadran lui procure un bel aspect. Et il est possible de le personnaliser à votre guise étant donné qu’il existe plus de 1000 affichages de cadran parmi lesquels choisir.

Les différentes options pratiques de cette montre connectée

Sinon, la Huawei Watch GT3 marron victime de ce bon plan ne manque pas d’atouts en interne. Pourvue d’une bonne autonomie, cette smartwatch peut durer plus de 2 semaines. Puis, elle peut être chargée facilement grâce à votre smartphone en charge inversée si jamais vous oubliez votre chargeur. Et en termes d’applications, c’est un vrai petit bijou technologique.

Vous pouvez passer des appels en Bluetooth depuis votre montre. Et c’est un très bon moniteur qui vous permettra de garder la forme. Capable de relever votre fréquence cardiaque et votre taux d’oxygène dans le sang, vous pouvez toujours être au courant de vos constantes de santé. Puis, il est également possible de faire du sport en portant ce modèle au poignet.

Elle prend plus de 100 modes d’entraînement sportifs en compte. Cela inclut la course à pied, le vélo, la randonnée, la natation, la corde à sauter et le ski. Et comme il s’agit d’une montre connectée perfectionnée, l’utilisateur peut même écouter de la musique lors de la pratique d’activités physiques.