Bon plan : cette belle montre Huawei est à -14% pour un court moment !

Les montres Huawei ont toujours jouit d’une bonne réputation pour leur qualité. Ce bon plan d’Amazon sur la Huawei Watch GT 3 SE est l’occasion idéale pour vous offrir une montre connectée aux prestations haut de gamme.

En outre ici, la Huawei Watch GT 3 SE est une sérieuse concurrente pour les montres connectées de haut niveau. Elle propose de nombreuses fonctionnalités pour tous les utilisateurs qui cherchent à suivre leur activité physique, leur santé et leur bien-être.

Huawei Watch GT3 SE : une montre connectée haut de gamme

Malgré son petit prix, la Huawei GT 3 SE atout pour plaire, surtout les sportifs. En effet, c’est la déclinaison sportive de la Huawei GT3 récemment dévoilée en 2021. Cette nouvelle version a une ligne bien plus dynamique et possède de nombreux atouts qui sauront vous séduire.

En premier lieu, son écran est tout simplement stupéfiant. Une dalle AMOLED de 1,43 pouce est installée à son centre et les rendus sont tout simplement bluffants. Par ailleurs, au vu de la forme circulaire de la tocante, on aurait souvent tendance à la comparée à une Galaxy Watch ou à une Pixel Watch.

Ses bordures et son cadran sont également magnifiques et ils donnent une touche « lifestyle » à la montre connectée. D’un autre côté, au vu de ses finitions, on voit tout de suite que cette tocante a une vocation sportive.

Pour tous sportifs, ce bon plan sur l’Huawei GT3 SE est donc une occasion à ne surtout pas manquer !

Des caractéristiques techniques fabuleuses pour une montre connectée accessible

Pour que vous ayez une idée de la qualité de cette montre connectée, voici ces différentes caractéristiques techniques :

1. Écran tactile AMOLED : la montre dispose d’un grand écran tactile AMOLED de 1,43 pouce qui offre une résolution nette et claire.

2. Suivi de la condition physique : la montre peut suivre une gamme d’activités physiques, notamment la course, la natation, le vélo, la randonnée et bien plus encore. Elle offre également une analyse détaillée de vos entraînements et de votre condition physique.

3. Surveillance de la santé : la montre possède un capteur de fréquence cardiaque pour suivre votre rythme cardiaque tout au long de la journée, ainsi que d’un capteur de saturation en oxygène dans le sang (SpO2) pour surveiller votre niveau d’oxygène.

4. Autonomie de la batterie : la montre a une autonomie de batterie allant jusqu’à 14 jours avec une utilisation normale.

5. Connectivité : la montre peut se connecter à votre smartphone via Bluetooth pour vous permettre de recevoir des notifications, de contrôler votre musique et plus encore.

6. Étanchéité : la montre est étanche jusqu’à 5 ATM, ce qui signifie qu’elle peut être utilisée pour la natation et d’autres activités aquatiques.

7. Fonctionnalités supplémentaires : la montre offre une gamme de fonctionnalités supplémentaires, notamment des cadrans personnalisables, une boussole, une fonction de localisation GPS, un mode sommeil, une fonction de paiement mobile et bien plus encore.

En résumé, profitez de ce bon plan sur la Huawei Watch GT3 SE. Vous pourrez profiter d’une montre intelligente haut de gamme qui offre une gamme complète de fonctionnalités pour les utilisateurs qui cherchent à suivre leur activité physique, leur santé et leur bien-être.