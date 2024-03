BON PLAN : Formidable ! La HUAWEI Watch FIT Édition spéciale est actuellement à un prix explosé !

Le coup de cœur de Julie❤️ Envie d’acheter une montre connectée ? Voici la meilleure du mois de mars 2024 Julie – Journaliste technplay.com Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec boîtier en aluminium et boucle sport lumière stellaire Voir l'offre Notre test

Vous êtes à la recherche d'une montre connectée performante ? Sans que cela ne vous coûte trop cher? La HUAWEI Watch FIT Édition spéciale est victime d'un bon plan.

Conçue pour les personnes soucieuses de leur style et de leur santé, cette fabuleuse smartwatch offre une combinaison parfaite de fonctionnalités intelligentes en plus d'arborer un design stylé. Venez vite découvrir ce modèle.

Une montre connectée à un prix surprenant

Ne vous laissez pas tromper par son apparence simpliste. La HUAWEI Watch FIT Édition spéciale bénéficiant d'un bon plan sur Amazon est un super tracker de fitness. Ce modèle est dotée d'un boîtier en aluminium léger de qualité supérieure et d'un bracelet en silicone souple. Elle est à la fois légère et confortable à porter toute la journée au poignet.

Son charme tendance est couplé à une technologie moderne que la marque HUAWEI a installée à l'intérieur. Ce modèle séduit donc dès le premier regard avec son design avenant et minimaliste.

Actuellement vendue au prix de 69,99€, cette offre est très intéressante puisqu'à l'origine, cette montre connectée est censée coûter 79,99€. Ce produit est donc victime d'une baisse de -13 % qu'il ne faut pas laisser passer, si vous désirez vous procurez un super tracker de fitness sans vous ruiner.

Les caractéristiques du HUAWEI Watch FIT Édition spéciale

Ce qui est formidable avec le bon plan concernant HUAWEI Watch FIT Édition spéciale c'est le fait d'avoir une montre compatible avec les smartphones iOS et Android. De plus, cette édition se distingue par ses fonctionnalités uniques.

Elle tient compte de plus de 100 modes d'entraînements. Et parmi eux, il y a de nouveaux ajouts. Il y a la prise en charge de données en termes de basket-ball, de football, d'eSport et de padel. Puis, elle détecte presque automatiquement le fait que vous pratiquez un sport quand votre corps est en mouvement.

Côté santé, son écran AMOLED rectangulaire de 1,64 pouce avec une résolution de 280 x 456 pixels vous permettra de voir toutes les informations relevées. Elle offre un suivi précis de votre fréquence cardiaque à l'aide de HUAWEI TruSeen™ 5.0, un bon suivi de votre niveau de SpO2 et de votre sommeil grâce à HUAWEI TruSleep™ 3.0. Pouvant d'ailleurs être synchronisée avec l'application Huawei Health, où vous pouvez consulter vos données de suivi, suivre vos progrès et définir de nouveaux objectifs.

Une smartwatch alliant fonctionnalité et performance

Avec une batterie de 180 mAh, la HUAWEI Watch FIT Édition spéciale faisant l'objet d'un bon plan sur Amazon offre une autonomie impressionnante. Son endurance en mode économie est d'environ 10 jours avec une seule charge. Mais en mode AOD, elle peut fonctionner non-stop pendant 3 jours. Sinon, son délai de fonctionnement est de 6 jours approximativement si vous utilisez les applications de temps à autre.

Pendant ce laps de temps, vous pouvez rester connecter et vous informer. Cette Édition spéciale est un modèle sophistiqué pouvant vous permettre de recevoir vos notifications d'appels Whatsapp entrants. Vous pouvez également répondre à vos contacts qui vous ont envoyé des messages via Telegram, Messenger ou Viber.