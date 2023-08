Bon plan: Garmin Vivofit 4, le super bracelet connecté infatigable à petit prix

Vous êtes à la recherche d’un bracelet connecté qui peut durer plus d’un an sans être rechargé ? L’accessoire produit par Garmin qui se nomme Vivofit 4 fait actuellement l’objet d’un bon plan. C’est le moment d’en profiter !

Il s’agit d’un bracelet d’activité qui vous permettra de vous dépasser. Actuellement disponible sur la plateforme Amazon France et c’est une petite merveille dont voici la description.

Garmin Vivofit 4, un bracelet connecté bénéficiant d’un bon plan à – 29%

Le petit bracelet Garmin Vivofit 4 ne paye pas de mine en y jetant un premier regard, mais le bon plan dont ce produit bénéficie tombe réellement à pic ! En effet, il est actuellement vendu au prix de 20,66€ en vente flash au lieu du prix conseillé de 28,94€ !

En plus d’économiser 8,28€, vous aurez l’occasion d’acquérir un produit d’exception. C’est un accessoire très endurant. Construit par la marque américaine Garmin, ce modèle de bracelet connecté est véritablement spécial. Et cela est dû au fait qu’il n’est pas nécessaire de le recharger durant une année entière. Il fonctionne avec deux piles longues durées. Et ce n’est qu’au bout de ce délai de 12 mois que son utilisateur doit les changer. Intéressant n’est-ce pas intéressant?

Un véritable atout au quotidien

Le Vívofit 4 offre des outils qui sont en tout temps pratiques à votre poignet. En plus de donner l’heure, c’est un bracelet de sport conçu pour simplifier la vie de son porteur. Grâce à lui vous pourrez consulter la météo pour savoir ce que le temps vous réserve. Il peut également servir de minuteur si vous devez vous rappeler de quelque chose. Il suffit d’activer la fonction alarme sur l’application qui sonnera sur votre bracelet. Et si vous avez égaré votre téléphone, votre Vívofit 4 peut vous aider à le retrouver.

Un bracelet connecté doté de Move IQ

En se procurant un bracelet Garmin Vívofit 4 grâce à ce bon plan, vous n’aurez plus besoin de démarrer et d’arrêter votre chronomètre manuellement. La fonction Move IQ peut le faire à votre place. Elle consiste à identifier et à enregistrer automatiquement les activités que le porteur effectue. Par conséquent, quand vous marchez, courez ou que vous faites du vélo ou de la natation, elle le détectera. Vous pouvez ensuite consulter ses données enregistrées sur Garmin Connect.

Garmin Vivofit 4 : Un bel accessoire pour booster votre motivation

Disponible en une seule couleur sur Amazon France, le bracelet Vívofit 4 de Garmin est très utile ; il serait donc dommage de rater le bon plan le concernant. Il encourage son utilisateur à se dépenser. Une barre colorée se remplit pour vous avertir lorsque vous êtes resté inactif trop longtemps. Pour la réinitialiser, il vous suffit de marcher quelques minutes.Et esthétiquement parlant, il est véritablement pratique, car il ne gêne pas vos actions au quotidien.

Le petit boîtier et sa sangle intégrée ne pèsent que 25 g. C’est un poids qui est à peine perceptible au poignet. Enfin, il s’avère que ce bracelet connecté est également capable d’enregistrer combien d’heures de sommeil vous effectuez, le nombre de vos calories brûlées lors de vos séances de sport et bien d’autres activités.