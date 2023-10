Bon plan : La formidable Fossil GEN 6 en acier inoxydable explose son prix!

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée tendance pour homme ? Le bon plan concernant la Fossil GEN 6 acier inoxydable tombe justement à pic. C’est une formidable tocante digitale.

Élégante et stylée, elle vous ravira non seulement par son design. Mais c’est également un appareil sophistiqué qui peut vous être d’une grande utilité au quotidien.

Une montre connectée victime d’une promotion de – 50%

Habituellement sur le site d’Amazon France, la Fossil GEN 6 pourvue d’un bracelet en acier inoxydable est vendue au prix conseillé de 329,00€ mais le bon plan dont elle fait maintenant l’objet a fait baisser son prix. Vous pouvez désormais l’acquérir pour 164,00€ !

C’est une véritable aubaine dont il faut savoir profiter. En effet, les prix des montres connectées haut de gamme comme celle-ci peuvent monter ou descendre sans crier gars. C’est pourquoi, il est avantageux d’être l’un des premiers à l’acheter si ce modèle vous intéresse.

Les attraits de la Fossil GEN 6 en acier inoxydable

Il est à noter que la marque Fossil possède une grande renommée dans le monde de l’horlogerie digitale. Leurs montres connectées sont connues pour être de qualité et elles sont fonctionnelles. Ce qui fait que le bon plan concernant la Fossil GEN 6 en acier inoxydable mérite toute votre attention.

Cette smartwatch pour homme est conçue à partir de matériaux durables et solides. Sauf qu’en termes d’étanchéité il est tout de même conseillé d’y faire attention, car elle ne supporte que les gouttelettes de pluie et non une immersion totale dans l’eau.

Mais ce qui fait son charme, c’est son allure. Son bracelet est interchangeable et son cadran est personnalisable à souhait. L’écran couleur de cette Fossil fait 3,25 cm. Sa technologie AMOLED vous permet de disposer d’une grande interface très fluide et lumineuse de 416 x 416 pixels. Et comme ce modèle est doté d’un haut-parleur et d’un microphone, vous pouvez répondre ou appeler vos contacts.

Les performances de cette smartwatch

Hormis son aspect extérieur stylé, la Fossil GEN 6 avec bracelet en acier inoxydable est également dotée de plusieurs applications intéressantes. Elles sont directement accessibles dès l’achat du produit. Les fans de course ou de la pratique d’autres activités physiques peuvent directement employer « Nike Run » ou « Outdooractive » en mode connecté. Sinon, le compteur de pas et la fonction chronomètre sont moins énergivores.

Les fans de musique ont Spotify et Youtube Music à leur disposition. Et si vous aimez pouvoir gérer vos tâches quotidiennes en vous fiant à votre montre connectée, ce modèle possède plusieurs applications préchargées. Agenda, WaterMinder et Calendrier en font partie. Ensuite, si vous voulez mesurer vos constantes de santé, la montre peut faire un suivi du rythme cardiaque. Sinon, vous pouvez directement vous servir de l’applie Cardiogram.

Enfin, il s’agit d’un appareil Wear OS que l’utilisateur peut lier à son smartphone. Qu’il soit pourvu d’un système Android ou iOS. Vous pourrez donc voir les messages et les notifications que vous recevez via votre poignet.