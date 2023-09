Bon plan : la Fitbit Sense adoucie son prix lors des French Days !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée de qualité ? La formidable Fitbit Sense 2 fait actuellement l’objet d’un bon plan. Et il serait dommage de le manquer !

C’est l’une des smartwatch phares de la marque Fitbit et elle possède de nombreuses fonctionnalités qui vous raviront. Voici de quoi il retourne.

Promo -12% Montre connectée sport et santé Fitbit Sense 2 avec GPS intégré, fonctionnalités avancées pour la santé, jusqu’à 6 jours d’autonomie de batterie, Blan Plus de 6 jours d’autonomie de...

Compatible avec iOS 15 & Andro...

Vis plus sainement: Score de g...

Mesure et améliore la qualité ... 299.95 € 264.70 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

La Fitbit Sense 2 remisée de -12 %

Alors qu’elle est habituellement vendue au prix de 299,95€, l’arrivée des French Days est une aubaine, car le prix de cet article est maintenant de 264,70€ ! Si vous aimez les montres connectées avec bracelet en silicone et boîtier en aluminium, ce modèle est fait pour vous.

Il existe actuellement trois versions de la Fitbit Sense 2 sur le marché. La première est une montre au bracelet Blanc lunaire et au boîtier en aluminium platine. La seconde a un bracelet bleu brumeux et un boîtier en aluminium or pâle. Et la troisième est une montre dont le bracelet est gris foncé et le boîtier est en aluminium graphite.

Ces trois versions présentent les mêmes caractéristiques. Mais si le choix de la couleur de votre smartwatch vous importe, vous pouvez choisir celle qui vous plaît le plus entre ces propositions. Leur prix reste le même.

Les atouts de cette montre connectée

Il est intéressant de se procurer la Fitbit Sense 2 grâce à ce bon plan. Cette smartwatch présente un bon nombre d’avantages. Elle permet de gérer le stress, le sommeil et elle peut mesurer vos constantes de santé. La fréquence cardiaque du porteur, les variations de sa température cutanée et son niveau de SpO2 peuvent être connus rapidement.

Et c’est une montre connectée que vous pouvez parfaitement porter lors de vos séances de sport en salle ou en extérieur. Pourvue d’un GPS intégrée, elle peut suivre et enregistrer vos trajets, votre allure et la distance parcourue. Et c’est une montre connectée très endurante. Elle possède une autonomie d’environ 6 jours en mode normal.

Pour suivre, la Fitbit Sense 2 est un appareil possédant une grande étanchéité de 5 ATM. Vous pouvez donc faire des longueurs avec dans l’eau, elle sera toujours fonctionnelle. Et elle comporte plusieurs applications utiles comme le paiement sans contact ou le suivi de la santé menstruelle.

Une smartwatch grandement personnalisable

Le style de la Fitbit Sense 2 est modifiable si le bracelet en silicone ne vous convient pas. Il existe d’autres modèles de sangles à mettre au poignet que la marque propose. Par conséquent, vous pouvez concevoir le look de votre smartwatch à votre guise.

Promo -12% Montre connectée sport et santé Fitbit Sense 2 avec GPS intégré, fonctionnalités avancées pour la santé, jusqu’à 6 jours d’autonomie de batterie, Blan Plus de 6 jours d’autonomie de...

Compatible avec iOS 15 & Andro...

Vis plus sainement: Score de g...

Mesure et améliore la qualité ... 299.95 € 264.70 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Ensuite, il s’avère aussi que le bon plan concernant la Fitbit Sense 2 vous donnera accès à une centaine de Clock Faces ! Vous pourrez donc donner une apparence différente à l’écran de votre montre quand cela vous chante.Puis, il ne faut pas oublier que chaque acquéreur d’une montre telle que celle-ci a droit à 6 mois de Fitbit Premium. De cette manière, le propriétaire de la smartwatch peut profiter du meilleur de ce que cet appareil peut offrir.