[BON PLAN] Achetez le Novation Circuit Tracks pour une rénovation musicale

Vous êtes passionné de la musique électronique ? Cette offre est pour vous ! Pour une durée limitée, le Novation Circuit Tracks est en promotion. C’est le moment ou jamais de l’acheter sans faire un trou dans votre budget.

Une offre à ne pas rater

Le Novation Circuit Tracks est une groovebox. Il vous invite à explorer, à créer et à transformer votre univers musical. Avec cette offre spéciale, c’est le moment idéal pour intégrer cet instrument exceptionnel dans votre arsenal musical.

Cet accessoire est normalement vendu à un prix de 399,99 euros. Cependant, vous pouvez en ce moment l’acheter à seulement 333 euros, TVA incluse. Cela fait une réduction de 17 %. Passez votre commande dès maintenant et faites de la musique sans limites avec la qualité et la flexibilité que seul Novation peut vous offrir.

Ne pas oublier la garantie et le remboursement

Vous voulez investir, mais vous avez peur que le Circuit Tracks ne puisse pas répondre à vos besoins ? Ne vous inquiétez pas ! Si pour une raison quelconque, cet appareil ne vous convient pas, vous pouvez le retourner sous 30 jours pour un remboursement complet. Ce n’est pas tout, il est livré avec une garantie de 5 ans.

Pourquoi acheter le Novation Circuit Tracks ?

Un instrument complet pour libérer votre créativité

C’est un véritable studio de création musicale portable. Il dispose deux pistes de synthé, deux pistes MIDI et quatre pistes rythmiques. Comme vous pouvez le voir, cet appareil noir élégant, fabriqué en fibre de carbone, est conçu pour libérer votre créativité.

Jouez de manière expressive grâce à ses pads sensibles à vélocité et à son contrôle tactile. Vous pouvez également jouir des patches entièrement personnalisables. Que vous soyez en studio ou sur scène, le Novation Circuit Tracks est l’outil idéal pour exprimer votre talent musical.

Une expérience de composition sans limites

Le Novation Circuit Tracks va au-delà de la simple production de beats. Il vous permet de créer des patterns de 32 pas et de les chaîner. Ces caractéristiques vous donnent la possibilité de construire des séquences allant jusqu’à 256 pas par piste.

N’oubliez pas d’expérimenter le microtiming, et n’hésitez pas non plus à faire évoluer votre musique grâce aux fonctions avancées comme la probabilité et la transformation des motifs. En somme, avec le Novation Circuit Tracks, vos possibilités créatives sont infinies.

