Black Friday : trottinettes NIU à prix réduits, jusqu’à 150€ de remise !

Le Black Friday est là ! C’est l’opportunité parfaite de profiter des meilleures offres avant les fêtes de fin d’année. Cette année, pourquoi ne pas faire le choix de la mobilité électrique ? NIU, le spécialiste de la mobilité urbaine, propose des réductions exceptionnelles sur ses trottinettes électriques. Une solution idéale pour vos trajets quotidiens et pour réduire votre empreinte carbone. Ne laissez pas passer cette chance !

Les trottinettes KQi 300P et KQi 300X : Confort et performance

Les modèles KQi 300P et KQi 300X de NIU sont idéaux pour ceux qui recherchent confort et efficacité. Dotées de roues de 2,5 pouces de large et 10,5 pouces de diamètre, ces trottinettes assurent une conduite fluide. Elles absorbent les chocs et atténuent les vibrations. Leur guidon large améliore la stabilité et permet une posture plus confortable, pour une conduite sereine, même sur des surfaces irrégulières.

En termes de puissance, la KQi 300P est équipée d’un moteur de 450W avec un pic de 900W, tandis que la KQi 300X bénéficie d’un moteur de 500W, avec un pic de 1000W. Ces moteurs assurent une accélération rapide et une montée des pentes facilitée. En plus de leurs performances, les deux modèles se distinguent par leur design élégant, un éclairage performant et des fonctionnalités pratiques, qui rendent chaque trajet plus agréable et sécurisé. Durant le Black Friday, la KQi 300P est disponible au prix de 499,99 €, au lieu de 549,99 €, et la KQi 300X à 599,99 €, contre 649,99 € en temps normal. Ces prix sont valables sur le site de la FNAC jusqu’au 2 décembre.

La KQi Air : Légèreté et puissance pour la ville

La KQi Air est un modèle conçu spécifiquement pour la ville. Elle se distingue par un excellent rapport poids / puissance. Grâce à sa batterie lithium-ion 21700, la KQi Air offre une durée de vie prolongée et une autonomie de 45 km, avec une vitesse maximale de 25 km/h. Son moteur de 700W garantit des performances optimales. Il maintient également une légèreté qui rend la trottinette facile à manœuvrer. En période de Black Friday, la KQi Air est proposée au prix de 999,99 €, au lieu de 1399,99 €, sur le site de la FNAC, jusqu’au 2 décembre.

KQi2 Pro : La meilleure option pour les débutants

La KQi2 Pro est la trottinette parfaite pour ceux qui commencent à utiliser une trottinette électrique. Élue « meilleure trottinette pour débutant » en 2024, elle combine simplicité d’utilisation, confort et sécurité. Avec une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie de 40 km, elle permet de parcourir facilement la ville. Le système de freinage intelligent, qui capture l’énergie lors du freinage pour la renvoyer vers la batterie, permet de prolonger son autonomie.

De plus, avec ses feux avant et arrière et sa plateforme robuste, la KQi2 Pro assure une conduite sécurisée. Les utilisateurs peuvent également personnaliser le grip de leur trottinette pour un confort supplémentaire. Elle est disponible au prix de 329,99 € exclusivement dans les magasins Electro Dépôt jusqu’au 25 décembre. Avec ces offres exceptionnelles, NIU vous permet d’adopter la mobilité électrique. Vous pouvez également profiter des meilleures promotions du Black Friday. N’attendez plus pour vous équiper de trottinettes électriques performantes et adaptées à vos besoins !

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

