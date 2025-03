J’ai testé la Navee ST3 Pro ! Une trottinette électrique ultra-puissante ?

Les trottinettes électriques envahissent nos rues, et chaque nouveau modèle promet d’aller plus loin, plus vite, avec plus de confort. Mais entre les fiches techniques alléchantes et la réalité du bitume, il y a parfois un monde. Alors, quand j’ai mis la main sur la Navee ST3 Pro, je me suis demandé : gadget ou vraie machine taillée pour la ville ?

Avec ses 600W sous le capot, une autonomie annoncée de 75 km et des pneus tubeless auto-réparants, il semblait avoir de sérieux atouts. Mais qu’en est-il une fois les deux pieds dessus ? Tenue de route, accélération, freinage, confort… J’ai tout passé au crible pour voir s’il tient ses promesses. Verdict après plusieurs jours de test !

Caractéristiques techniques

Puissance moteur : 600W (jusqu’à 1350W en crête)

: 600W (jusqu’à 1350W en crête) Vitesse maximale : 25 km/h (EU), 40 km/h (US)

: 25 km/h (EU), 40 km/h (US) Autonomie : Jusqu’à 75 km (à 15 km/h)

: Jusqu’à 75 km (à 15 km/h) Batterie : 48V 12,75Ah (596,7Wh)

: 48V 12,75Ah (596,7Wh) Temps de charge : 10 heures

: 10 heures Capacité de charge : Jusqu’à 120 kg

: Jusqu’à 120 kg Poids net : 25,3 kg

: 25,3 kg Pneus : 10″ tubeless auto-réparants

: 10″ tubeless auto-réparants Freins : Tambour avant + disque arrière + EABS arrière

: Tambour avant + disque arrière + EABS arrière Suspension : Bras amortisseur avant et arrière

: Bras amortisseur avant et arrière Inclinaison maximale : 28 %

: 28 % Éclairage : Phares avant, feu arrière, clignotants

: Phares avant, feu arrière, clignotants Modes de conduite : Piéton : 6 km/h Standard : 20 km/h Sport : 25 km/h

: Indice de protection : IPX5 (résistant à l’eau)

: IPX5 (résistant à l’eau) Fonctionnalités connectées : Apple Find My, déverrouillage par proximité

: Apple Find My, déverrouillage par proximité Écran : Affichage intégré

Le design et l’ergonomie

Je l’avoue, avant d’essayer la Navee ST3 Pro, je voyais encore les trottinettes électriques comme de simples gadgets pour les petits trajets. Mais ce modèle promettait bien plus : un moteur puissant, une autonomie étendue et des équipements pensés pour la sécurité et le confort. Il ne me restait plus qu’à le tester sur le terrain pour voir s’il pouvait vraiment transformer mon expérience de la mobilité urbaine.

Dès le premier regard, la Navee ST3 Pro impose son style. Son cadre en acier robuste et ses lignes épurées respirent la qualité. Les finitions en fibre de carbone ajoutent une touche premium qui attire immédiatement l’œil.

D’ailleurs, il est impossible de ne pas remarquer son éclairage personnalisable, qui transforme chaque trajet en expérience unique. Avec 15 modes lumineux, j’ai adoré ajuster l’ambiance via l’application NAVEE. C’est un détail, mais il change vraiment l’esthétique.

L’ergonomie est tout aussi soignée. Les poignées fournissent une prise en main naturelle, même après plusieurs kilomètres. Elles apportent une vraie sensation de contrôle et de confort, que ce soit pour une balade ou un long trajet. Chaque détail semble pensé pour rendre l’expérience agréable et intuitive.

La performance

Néanmoins, il faut le dire : un beau design ne suffit pas. Ce qui m’intéressait surtout, c’était la performance de la trottinette. Sous le capot, la Navee ST3 Pro cache une belle puissance. Son moteur de 600W, qui peut atteindre 1350W en crête, promet des démarrages nerveux. Sur le papier, la version américaine grimpe jusqu’à 40 km/h, tandis que la version européenne est limitée à 25 km/h.

J’ai testé chaque mode de conduite pour voir ce qu’elle avait dans le ventre. Le mode Piéton, bridé à 6 km/h, est parfait pour rouler en zone dense. Le mode Standard atteint 20 km/h, idéal pour des déplacements fluides en trottinette.

Cependant, c’est en mode Sport, à 25 km/h, que le vrai potentiel se révèle. L’accélération est franche, les reprises sont vives, et l’intégration dans la circulation devient un jeu d’enfant. La transition entre les modes est fluide, sans à-coups, ce qui permet une conduite réactive et maîtrisée.

La durée de vie de la batterie

L’autonomie de la trottinette électrique Navee ST3 Pro était un point clé dans mon test. Sa batterie 48V 12,75Ah (596,7Wh) promet jusqu’à 75 km en roulant à 15 km/h. En conditions réelles, j’ai atteint environ 55 km en alternant entre les modes Standard et Sport, ce qui reste très performant pour une trottinette de cette catégorie.

Le temps de charge de 10 heures peut paraître long. Cependant, dans les faits, une recharge nocturne suffit pour repartir chaque matin sans souci. Un compromis acceptable pour une autonomie aussi généreuse.

La sécurité, le confort de conduite et la connectivité

La Navee ST3 Pro excelle en sécurité. Son freinage triple associe un frein à tambour avant, un frein à disque arrière et un système EABS. Ce dispositif optimise l’adhérence et réduit les distances d’arrêt. Sur route mouillée, le système de contrôle de traction (TCS) améliore la stabilité et limite les dérapages. Ce niveau de maîtrise est rassurant, surtout en ville.

Le confort de conduite de la Navee ST3 Pro est également remarquable grâce à une suspension à double bras amortisseur. Sur des routes pavées ou avec des irrégularités, j’ai été bluffée par sa capacité à absorber les chocs. Les pneus tubeless auto-réparants de 10 pouces fournissent une adhérence efficace. Ils réduisent aussi les risques de crevaison. J’ai roulé sur des petits débris sans soucis, et cela change la donne pour une utilisation quotidienne.

Côté connectivité, la Navee ST3 Pro ne se contente pas d’un simple affichage intégré. Elle est compatible avec Apple Find My, ce qui permet de la localiser facilement. En outre, le déverrouillage Bluetooth est ultra-pratique. La trottinette électrique se déverrouille dès que je m’approche et se verrouille automatiquement quand je m’en éloigne. Et avec l’application NAVEE, j’ai pu ajuster les paramètres, suivre mes trajets et même personnaliser l’éclairage.

Navee ST3 Pro Une trottinette électrique ultra-puissante, confortable et sécurisée Voir l’offre Verdict Après plusieurs jours de test, le bilan est clair. La Navee ST3 Pro est un véhicule urbain performant, confortable et sécurisé. Elle s’adresse à ceux qui cherchent une alternative fiable pour leurs trajets quotidiens, sans compromis sur l’autonomie ou le plaisir de conduite. Avec ses finitions haut de gamme et ses équipements technologiques avancés, il rivalise avec les meilleurs modèles du marché. Si vous hésitez encore, une chose est sûre : après l’avoir essayé, difficile de revenir en arrière. On aime Excellente autonomie : Jusqu’à 75 km

Confort et sécurité optimisés : Suspension double bras, freins performants (tambour avant, disque arrière, EABS) et pneus auto-réparants. On aime moins Temps de charge long : 10 heures pour une charge complète

Poids conséquent : Avec 25,3 kg, elle n’est pas la plus facile à transporter au quotidien



