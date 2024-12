Les pneus vélos du futur : increvables, écologiques et ultra durables !

Les crevaisons sont une source de frustration pour tous les cyclistes, qu’ils soient amateurs ou professionnels. Pour résoudre ce problème récurrent, les ingénieurs néerlandais de Supreme Dutch ont créé des pneus totalement increvables pour les vélos. Ce système innovant élimine l’air des pneus. Il transforme l’expérience du cycliste et ouvre de nouvelles perspectives pour les trajets en toute sécurité.

Une mousse révolutionnaire remplace l’air dans les pneus

Le concept de pneumatiques increvables est loin d’être nouveau. Cela dit, jusqu’à présent, aucun système n’avait réussi à éliminer définitivement le risque de crevaison. Supreme Dutch a franchi un pas décisif en utilisant une méthode novatrice pour créer des pneus pour vélos increvables. Pour cela, ils ont remplacé l’air traditionnellement contenu dans le pneu par une mousse alvéolée.

Bien sûr, la mousse en question est secrètement formulée par la marque. Elle contient des « mini-coussins d’air » qui permettent de simuler la pression d’un pneu classique à 3,5 bars. En même temps, elle reste déformable pour garantir une adhérence optimale au sol. Cette innovation élimine tout risque de crevaison lié à une perte d’air. En outre, la mousse permet une conduite stable et confortable, même après des kilomètres d’utilisation.

Des pneus pour vélos increvables et écologiques

Outre sa résistance aux crevaisons, le pneu Supreme Dutch se distingue par sa longévité impressionnante. La marque l’a annoncé pour durer jusqu’à 20 000 kilomètres, soit le double des meilleurs pneus classiques. Cette durabilité se traduit également par une réduction des déchets liés aux remplacements fréquents. De plus, le pneu se compose de matériaux recyclables, ce qui lui confère un aspect écologique non négligeable.

Par ailleurs, Supreme Dutch a élargi la compatibilité de ses pneus de vélos increvables. De ce fait, le produit est désormais compatible avec des marques populaires comme Schwalbe, Continental, et Vittoria. Les tailles disponibles vont de 20 à 28 pouces. Naturellement, ce système de pneumatiques increvables nécessite des outils spécifiques pour l’installation. Par contre, il représente une solution durable et pratique pour les cyclistes soucieux de la performance et de l’environnement.

