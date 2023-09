Inspirés par la NASA, les pneus de ce vélo sont increvables !

La société Smart Tire Company entend changer la donne en ce qui concerne les pneus de vélo avec sa nouvelle technologie le METL. Cette dernière utilise un alliage à mémoire de forme (SMA) développé par la NASA et connu sous le nom de nitinol.

En 2021, la société Smart Tire a mis au point des pneus de vélo à mémoire de forme sans air. L’entreprise a placé la barre très haute, affirmant que les pneus Metl sont « le Saint Graal du cyclisme ». Ces pneus utilisent la même technologie que les pneus des rovers planétaires. Ces derniers auraient à la fois l’élasticité du caoutchouc et la résistance du titane.

Le pneu sans air à mémoire de forme équipe les vélos

Les pneus anti-crevaison ont été créés en partenariat avec la NASA. Celle-ci avait déjà appliqué la même technologie aux pneus de ses véhicules planétaires… Après tout, difficile de réparer une crevaison à la surface de la Lune ou de Mars. Et non, ces pneus ne sont pas littéralement dépourvus d’air. Creux, ils contiennent de l’air, mais cet air ne subit pas de pression.

Issu de la même approche, le pneu Metl offre un confort de conduite exceptionnel au guidon d’un vélo. Il conserve sa forme sous charge sans avoir besoin d’air sous pression.

La structure interne se compose d’un alliage nickel-titane à mémoire de forme, communément appelé NiTinol. L’alliage se déforme sous la pression, mais grâce aux propriétés de mémoire du titane, il reprend sa forme initiale.

La protection contre les éléments se présente sous la forme d’un flanc en poly-caoutchouc translucide avec des bandes de roulement en caoutchouc rechapables. Selon la société, les pneus Metl devraient durer toute la vie du vélo. Tandis que les bandes de roulement devraient être remplacées tous les 8 047 à 12 875 km.

Un pneu adapté à la route et au gravier

Pour cette introduction commerciale de la technologie, Smart Tire Company propose un pneu route/gravier. Les dimensions étant 700 x 32c, 35c et 38c. Le modèle 35c pèserait 450 grammes. Ce qui se situe à peu près au milieu de la fourchette de poids des pneus comparables.

Smart Tire Company affirme que ses pneus se montent « facilement » sur la plupart des vélos de route ou de gravier courants. De plus, ils ont été conçus pour offrir une conduite légère et souple, une maniabilité et une durabilité supérieures. Ce n’est pas tout, ils offrent une meilleure traction que les pneus conventionnels gonflés à l’air… Croyez-le ou non, son fabricant affirme qu’il a même tiré sur le pneu et qu’il a continué à rouler.

Bien entendu, comme on peut s’y attendre, ces pneus ont un prix élevé. Surtout par rapport aux pneus conventionnels, même ceux de haute qualité. Deux pneus METL coûtent environ 469 euros et se déclinent en deux couleurs : bleu ou transparent.

Si la technologie est mise en production, la livraison est prévue pour juin 2024. On espère qu’elle fera son apparition sur de futurs vélos électriques.