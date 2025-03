Bientôt des trottinettes électriques autonomes ?

L’équipe du Maryland Robotics Center a récemment développé des prototypes de trottinettes électriques autonomes. Elles sont capables de se déplacer sans conducteur et sont équipées de technologies avancées. Cela dit, malgré leur potentiel, ces trottinettes doivent relever plusieurs défis avant leur déploiement à grande échelle.

Des trottinettes électriques autonomes, une réalité en marche

Ces trottinettes disposent de logiciels autonomes et de capteurs sophistiqués. Chacun des prototypes possède par exemple un module GPS ainsi qu’un moteur de direction. Ils s’équipent également d’un ordinateur qui fonctionne sous le Robot Operating System. Celui-ci permet à l’engin de suivre des trajets préprogrammés. D’autre part, ils se munissent d’une caméra stéréo à détection de profondeur. Elle est utile pour identifier des cibles à courte distance et pour se garer en toute sécurité. Découvrez aussi les trottinettes équipées de caméras IA de Neuron.

L’équipe a testé ces prototypes de trottinettes électriques autonomes sur le campus de l’université. Les essais ont démontré leur capacité à se déplacer d’elles-mêmes. En mode autonome, la vitesse est inférieure à 8 km/h et elle va jusqu’à 19 km/h en mode manuel. L’objectif principal est que les véhicules soient capables de retourner automatiquement à des stations de recharge. Elles doivent aussi pouvoir se repositionner dans des zones à forte demande pour que les usagers puissent y accéder facilement.

Les défis à relever avant une adoption massive

Les trottinettes électriques autonomes doivent surmonter divers obstacles avant que l’on puisse réellement envisager leur commercialisation. Le premier défi est le prix des prototypes : ils coûtent environ 2 000 dollars chacun. D’autre part, les préoccupations concernant le vandalisme et la sécurité des trottinettes subsistent. Les chercheurs collaborent avec des entreprises privées pour explorer des solutions viables. Ils pourront ainsi envisager une intégration progressive de ces véhicules dans nos villes.

L’introduction de ces trottinettes électriques autonomes pourrait, en tout cas, transformer la micromobilité urbaine. Elle offre des solutions de transport plus efficaces et accessibles. Malgré tout, on ne peut ignorer les défis techniques, économiques et sociaux qui se dressent devant cette innovation. Surmonter ces obstacles est essentiel pour assurer une adoption réussie et sécurisée de ces trottinettes innovantes.

