Segway lance 7 nouveaux modèles de trottinettes ultra-innovants

Segway révolutionne encore une fois la micromobilité avec sa troisième génération de modèles. Dotées des toutes dernières technologies, dont SegRide™, Segway AirLock, des écrans TFT intelligents et des systèmes de freinage avancés, ces trottinettes offrent une expérience de conduite optimisée et ultra-connectée. Parmi les nouveautés, la GT3 Pro et GT3 E redéfinissent la performance, tandis que la Ninebot MAX G3 E et les séries F3 et E3 apportent sécurité, confort et autonomie accrue.

Performance et sécurité au cœur des nouvelles trottinettes

Segway dévoile sa troisième génération de trottinettes électriques et confirme ainsi son leadership mondial. Présentée au CES 2025, cette nouvelle gamme comprend sept modèles dotés de technologies avancées. « Ces nouveaux modèles incarnent notre vision autour d’une mobilité toujours plus performante, connectée et accessible« , déclare Rudy Godoy, Directeur de Segway France. Avec des améliorations significatives en termes d’autonomie et de sécurité, cette nouvelle génération marque une évolution importante pour les utilisateurs urbains et les amateurs de performances.

Les modèles GT3 Pro et GT3 E redéfinissent les standards de performance avec des accélérations fulgurantes et une autonomie étendue. La GT3 Pro peut atteindre 80 km/h avec une autonomie de 138 km, tandis que la GT3 E combine puissance et accessibilité. Segway intègre des systèmes innovants tels que le freinage antiblocage S-ABS, le contrôle de traction SDTC et des suspensions hydrauliques. Ces technologies garantissent confort et sécurité. De plus, la conception des pneus autocicatrisants de 11 pouces améliore l’adhérence et réduit les risques de crevaisons.

L’un des points forts de cette gamme est la stabilité accrue grâce au système SegRide™, qui optimise la répartition du poids et améliore la tenue de route. Les utilisateurs peuvent également profiter d’une connectivité avancée. Celle-ci offre un suivi en temps réel des performances et des paramètres de sécurité via l’application mobile dédiée.

Une expérience utilisateur optimisée

L’écran TFT intelligent de 2,4 pouces affiche navigation, notifications et statistiques de conduite. La technologie Segway AirLock facilite le verrouillage sans contact. Elle renforce ainsi la protection contre le vol. « Nous poursuivons cet objectif depuis plus de trois ans en France, un marché clé où nous sommes leader depuis octobre 2024« , précise Rudy Godoy. L’application Segway Mobility offre des fonctionnalités supplémentaires. Elle améliore ainsi l’expérience des utilisateurs. Grâce à une interface intuitive, les conducteurs peuvent personnaliser leurs trajets et ajuster les paramètres de performance selon leurs préférences.

Avec l’intégration de la navigation et des mises à jour logicielles en direct, Segway propose une solution complète qui va au-delà du simple transport. Les mises à jour régulières assurent une amélioration continue des fonctionnalités. Elles garantissent aux utilisateurs une expérience toujours plus fluide et sécurisée. L’objectif de Segway est d’améliorer l’expérience de déplacement quotidien tout en de réduire l’empreinte environnementale. L’accent est mis sur la fiabilité et l’innovation pour répondre aux attentes d’un public varié. Cette approche s’adresse aussi bien aux citadins qu’aux amateurs de vitesse. L’entreprise ambitionne d’optimiser la mobilité urbaine. Elle propose ainsi des modèles plus autonomes, plus sûrs et plus intelligents.

Un positionnement stratégique pour l’avenir

Avec l’arrivée des Ninebot MAX G3 E et F3 E, Segway cible un public plus large. Ces modèles offrent autonomie prolongée et recharge rapide avec la technologie FlashCharge. Grâce à des pneus autocicatrisants et une résistance à l’eau IPX6, ils s’adaptent aux environnements urbains exigeants. Segway entend renforcer sa position et répondre aux attentes croissantes des utilisateurs de micromobilité. La marque diversifie son offre et intègre des innovations constantes. Elle vise ainsi à façonner l’avenir du transport personnel qui allie performance, durabilité et accessibilité.

En parallèle, Segway mise sur des initiatives de développement durable pour rendre ses produits plus respectueux de l’environnement. L’entreprise optimise la gestion de l’énergie et intègre des matériaux recyclables dans ses nouveaux modèles. Elle renforce ainsi son engagement envers une mobilité plus verte. L’objectif est de répondre aux défis environnementaux et de proposer des solutions de transport modernes et performantes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

