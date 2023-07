Quels sont les critères de sélection d’une bonne trottinette électrique ?

La trottinette électrique est un moyen de transport discret, facile à utiliser et parfait pour se déplacer sur de courtes distances. Il existe des dizaines de modèles de trottinettes aux caractéristiques, performances et spécificités uniques. Comment choisir la trottinette électrique idéale pour vous dans de telles conditions ? Découvrez les critères sur lesquels baser votre sélection ici.

Les caractéristiques physiques de la trottinette

Lorsqu’une trottinette électrique vous intéresse, commencez toujours par observer ses caractéristiques les plus évidentes.

Primo, observez le design de l’appareil. Couleurs, décorations, formes d’ensemble, tous ces éléments doivent être analysés au peigne fin. Après tout, opter directement pour un modèle esthétique disponible sur trott-electrique.fr vous évite de devoir investir dans des retouches par la suite.

Secundo, évaluez le poids et la taille de la trottinette. Assurez-vous d’opter pour un modèle léger, pliable et plutôt facile à transporter. De cette façon, si la trottinette se décharge, vous n’aurez aucun mal à la ramener à domicile.

Certes, ces critères ne permettent pas de mesurer les performances de la trottinette. Mais ils vous permettent de faire le tri parmi les modèles qui vous intéressent et ceux qui vous laissent indifférent.

Les performances de la batterie

La batterie est l’une des composantes centrales de la trottinette électrique. Elle détermine la vitesse moyenne de l’engin, son autonomie et sa vitesse de rechargement. Il est donc crucial de choisir un modèle avec une batterie aux performances impeccables.

D’une part, renseignez-vous sur la distance maximale parcourable en une seule fois avec la batterie. En moyenne, un modèle original comme la Wegoboard boomer pro doit être en mesure de tenir entre 20 et 25km de distance sans difficulté.

D’autre part, chronométrez la vitesse de recharge de la batterie. La norme pour une recharge complète oscille généralement entre 4 et 5h. Plus le temps d’attente est bas, mieux c’est.

Ces deux facteurs déterminent l’efficacité de votre trottinette électrique et la fréquence à laquelle vous pouvez vous en servir.

L’efficacité des suspensions

font disparaitre les vibrations de la route et vous offrent une expérience de conduite plus agréable. Si vous prévoyez d’utiliser votre trottinette sur des surfaces irrégulières, optez pour un modèle doté d’une bonne suspension pour une meilleure stabilité.

Le système de freinage

La sécurité est primordiale lors de l’utilisation d’une trottinette électrique. C’est pourquoi votre modèle doit être équipé d’un système de freinage performant et fiable. Il existe plusieurs modèles de freins exclusifs aux trottinettes électriques. Notons d’ailleurs que les freins à disque, les freins à tambour et les freins à friction sont de loin les plus populaires sur le marché actuel.

Qu’importe votre choix, l’essentiel est d’opter pour un système de freinage qui vous inspire confiance et qui vous permet de vous arrêter rapidement et en toute sécurité.

Les restrictions relatives à la législation locale

Renseignez-vous toujours sur les lois et les règlementations locales concernant l’utilisation de la trottinette électrique dans votre arrondissement. Bien que les normes soient identiques dans la majorité des villes, certaines peuvent avoir des limitations de vitesse, des restrictions de circulation ou d’autres règles spécifiques à respecter. Soyez conscient des règles en vigueur dans votre région afin de conduire en toute légalité et en toute sécurité.