Ne manquez pas la Ninebot MAX G3 E de Segway : précommande et bonus exclusif !

Segway continue d’innover sur le marché des trottinettes électriques avec le lancement de la Ninebot MAX G3 E. Ce modèle de dernière génération améliore tous les aspects de la conduite urbaine, avec plus d’autonomie, une accélération optimisée et un confort accru. Disponible en précommande dès aujourd’hui, il bénéficie d’une offre spéciale chez Fnac Darty et Boulanger pour toute réservation avant le 31 mars 2025. Les livraisons débuteront dès le 1er avril 2025, au prix de 899 €.

Un nouveau modèle haut de gamme, et une offensive commerciale bien calibrée

Le timing est soigné. Depuis le 18 mars 2025, la marque Segway a ouvert les précommandes de sa trottinette électrique MAX G3 E, son modèle phare pour 2025. Positionnée à 899€, la G3 E vise clairement le haut du panier. Pour stimuler les premières ventes, la marque s’appuie sur un partenariat stratégique avec Fnac Darty et Boulanger : jusqu’au 31 mars 2025, chaque précommande donne droit à un casque Casr Life offert, d’une valeur de 49,99€. Une opération marketing bien pensée, qui cible les urbains exigeants.

Segway n’en est pas à son coup d’essai. Forte de plus de 13 millions d’unités vendues, elle revendique la place de n°1 mondial sur le marché des trottinettes électriques. Ce lancement s’inscrit dans une dynamique où la marque veut consolider son image de leader technologique et répondre à des usages toujours plus exigeants.

Performances en nette hausse : pour une conduite plus musclée et intuitive

La Ninebot MAX G3 E ne se contente pas d’un lifting. Elle affiche des améliorations techniques notables par rapport à la G2 E, son modèle précédent. Avec une autonomie annoncée de 80 km et un moteur avec 2000 W de puissance maximale, cette nouvelle version promet des accélérations plus franches et une endurance taillée pour les trajets quotidiens, même longs.

Ce qui interpelle, c’est l’attention portée à l’expérience utilisateur. Les pneus autocicatrisants de 11 pouces, les doubles suspensions hydrauliques réglables et le système propriétaire SegRide™ cherchent à offrir une conduite fluide, même sur terrain irrégulier. Autre atout : la technologie FlashCharge permet une recharge complète en seulement 3,5 heures – voire 2 heures avec un chargeur DC (vendu séparément). Une rapidité qui devient un argument de poids pour les utilisateurs urbains pressés.

Connectivité, sécurité et confort : une trottinette pensée comme un objet tech à part entière

Segway pousse aussi le curseur du côté technologique. La MAX G3 E embarque un écran TFT intelligent qui affiche en temps réel l’état de charge, l’autonomie, les modes de conduite, ou encore les notifications d’appel et la navigation GPS via l’application mobile Segway Mobility. Un niveau de connectivité qui transforme cette trottinette électrique en véritable objet connecté.

La sécurité n’est pas en reste. Avec le système de verrouillage à distance Segway AirLock, la compatibilité Apple Find My pour géolocaliser l’appareil, et un nouveau phare automatique trois fois plus lumineux, la MAX G3 E affiche clairement son ambition : être aussi rassurante qu’innovante.

Reste à voir comment le marché réagira à cette montée en gamme. Le prix, relativement élevé, positionne le modèle sur un segment exigeant. Mais face à une demande croissante pour des mobilités électriques plus fiables et plus technos, Segway semble jouer ses cartes avec précision. Une évolution qui mérite attention.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

