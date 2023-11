Black Friday : La magnifique Fitbit Charge 6 à un prix irrésistible !

Pour profiter au mieux du Black Friday, pourquoi ne pas s’offrir un Fitbit Charge 6 ? Ce bracelet connecté est un très bon allié si vous êtes un sportif dans l’âme. Cet appareil vous sera d’une très grande utilité.

Avec 7 Jours d’autonomie de batterie sur une seule charge, ce smartband est l’un des meilleurs sur le marché. Sans compter le fait qu’il est solide, étanche jusqu’à 50 m et facile à mettre autour du poignet.

Un superbe bracelet connecté coûtant moins de 150 euros !

Actuellement disponible sur Amazon France, le Fitbit Charge 6 faisant l’objet d’une offre Black Friday est un super outil de remise en forme. Capable de suivre score d’aptitudes quotidiennes telles que vos pas, la distance parcourue lors de vos efforts et le nombre de calories brûlées, ce tracker vaut vraiment la peine d’être acheté.

D’autant plus que son prix actuel est de 129,00€ au lieu de 159,95€. C’est une économie de 30,95€ que vous garderez en poche en l’acquérant dès aujourd’hui. Plutôt pas mal, non ? Après achat, un Fitbit Charge 6 est normalement livré avec un chargeur et deux bracelets en silicone (S et L). Mais ce qui est intéressant, c’est l’abonnement de 6 mois à Fitbit Premium qui va directement avec. Il vous donne accès à de nombreuses options souvent payantes. Et vous pouvez profiter de l’usage de plusieurs plateformes comme Youtube Music pour écouter vos tubes préférés.

Un smartband fait pour les amateurs de sport

Un Fitbit Charge 6 démontre particulièrement son utilité lors des entraînements. Compatible avec iOS 15 & Android OS 9.0, il vous permet de bouger à votre guise. Mais il doit être en mode connecté et lié avec votre compte Google afin de recueillir des données sur son porteur.

Si vous aimez faire de la course, du vélo, de la musculation ou un sport de balle, le Fitbit Charge 6 les prend en charge. Cet appareil est capable de gérer plus de 40 activités sportives. Et si vous aimez effectuer des parcours en extérieur, ce smartband peut également vous indiquer le bon itinéraire à prendre via Google Maps. Il suffit simplement que votre smartphone soit en mode connecté avec l’appareil.

Par la suite, le Fitbit Charge 6 est aussi l’un des tracker les plus précis pour prendre les paramètres de santé de son utilisateur. Vous pouvez aisément voir votre fréquence cardiaque au repos et savoir si elle est élevée ou basse. Il en est de même pour votre SpO2 et votre qualité de sommeil. Et ce modèle est aussi en mesure d’effectuer un ECG. Cela détecte le rythme du cœur et avertit en cas d’irrégularités.

Les autres atouts du Fitbit Charge 6

Enfin, le Fitbit Charge 6 actuellement victime du Black Friday sur Amazon France peut partiellement se substituer à votre smartphone. Toujours en mode connecté, il peut recevoir des notifications d’appels ou des SMS. Et si vous devez mettre certaines de vos applications à jour, il est également en mesure de vous alerter.

Puis, cela peut sembler irréel, mais l’application Google Wallet est incluse dans ce bracelet connecté. Si vous devez absolument faire un achat mais que vous avez oublié votre carte de crédit ou votre portefeuille, votre appareil peut effectuer un paiement sans contact.