Bientôt votre montre Samsung Galaxy Watch 5 n’aura plus de problème avec vos tatouages !

La montre de Samsung, Galaxy Watch 5, est une formidable montre connectée, sauf lorsqu’elle est portée par des utilisateurs ayant des tatouages aux poignets. C’est un petit inconvénient qui a un impact sur le fonctionnement de l’appareil.

Or, les personnes tatouées devraient également pouvoir porter des smartwatch sans que cela ne pose problème. Voilà pourquoi, la Samsung s’est penchée sur la question. Voici ce qu’il en est.

Tatouages vs capteurs de la montre Samsung Galaxy Watch 5

Le capteur avancé BioActive de Samsung qui se trouve dans la Galaxy Watch 5 permet normalement d’enregistrer le pouls. Il en va de même pour le taux d’oxygénation dans le sang et même la température corporelle du porteur de la smartwatch. Mais cela devient compliqué si cet accessoire n’arrive même pas à détecter si l’appareil est porté par un utilisateur ou non.

C’est notamment le cas lorsqu’une personne a des tatouages dans la zone du capteur de la montre Galaxy Watch 5s. C’est un détail qui a son importance. En effet, l’encre d’un tatouage empêche les rayons de discerner les vaisseaux sanguins du porteur de la smartwatch. En conséquence, il est possible de manquer des notifications. Puisque la montre est susceptible de considérer que son propriétaire ne la porte pas si elle ne détecte pas directement sa peau.

Fonctionnement d’une montre connectée

Lors de leur fonctionnement, les capteurs des montres connectées associent les rayons qui touchent la peau avec l’accéléromètre et le gyroscope interne pour effectuer toutes sortes de mesures. L’une d’entre elles consiste à déterminer si nous portons la montre ou non. Lorsque la montre sait que nous ne la portons pas, elle se met en mode veille et cesse de nous envoyer des notifications. Sinon, cela ferait vibrer la smartwatch.

Et ce cas de figure se présente assez souvent lorsqu’une montre Galaxy Watch 5 est portée par un utilisateur qui a des tatouages sur le poignet. Ils interfèrent avec ledit capteur. Et les notifications arrivent avec un temps de retard ou pas du tout. Ce qui réduit l’utilité de ce dispositif.

Un correctif annoncé par Samsung

Heureusement, la marque coréenne Samsung a trouvé une solution à ce problème. Il n’y a apparemment pas grand-chose que les ingénieurs puissent faire sur le capteur lui-même. Mais selon ce qui a été commenté sur leurs forums, un réglage permettra d’activer ou de désactiver la détection du port de la smartwatch.

Ainsi, même si vous avez des tatouages aux poignets et que vous portez une montre Galaxy Watch 5s, elle fonctionnera normalement. Cette nouvelle fonction ne tiendra plus compte du fait que le porteur a la smartwatch au poignet ou pas. Sauf que cette option est énergivore.

Sans désactiver la détection du port, les notifications continueront à arriver même lorsque vous aurez enlevé la montre et l’aurez posé sur la table. C’est un correctif assez pratique, mais qu’il faut savoir manier.

Samsung précise que ce nouveau réglage arrivera sous forme de mise à jour au cours du second semestre de 2023. En attendant, ceux qui ont des poignets tatoués devront s’armer de patience.