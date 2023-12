Même l’armée américaine recommande les montres connectées : pourquoi pas vous ?

L’armée de l’air américaine a récemment distribué des montres connectées à plus de 1 000 sergents-chefs. Cela, dans le but d’aider certains militaires à surveiller leur santé et leur bien-être.

Parmi les paramètres mesurés figurent la qualité du sommeil, les relevés d’O2 et la fréquence cardiaque. Cette démarche a notamment été mise en place afin de permettre aux militaires les plus surchargés de mieux gérer leur stress.

L’acceptation des montres connectées par l’armée américaine

L’utilisation des montres connectées par l’armée de l’air américaine intervient en cette fin d’année. Alors que le Pentagone a averti que des données sensibles étaient diffusées au public à partir de certains dispositifs portables, la prudence était de mise. Ce qui fait que cela marque donc un long chemin parcouru dans l’acceptation de la technologie depuis 2018.

Tandis que l’armée de l’espace poursuit ses recherches sur des équipements pour remplacer les tests de routine de la condition physique, l’usage des smartwatch semble un peu tardif. Mais, des résultats positifs ont été notés.

Cette démarche est partie d’un constat. Le sergent-chef Christopher Gradel, chef du commandement de la 1ère escadre de chasseurs à la base de Langley-Eustis, en Virginie, en fait mention dans un communiqué de presse daté d’avril.

Il s’avère que « la technologie a finalement donné naissance à un produit qui améliorera la santé et le bien-être d’une communauté de sergents-chefs ». Ceux-ci donnent souvent la priorité à leur personnel plutôt qu’à leur propre santé. De ce fait, cet outil est fort utile.

Un nombre important de militaires utilisant des smartwatch

John Alsvig, responsable des fonctions spéciales des sergents-chefs de l’armée de l’air américaine, a fait une déclaration à ce sujet. En début d’année, une montre connectée et une bague intelligente ont été distribuées à chaque diplômé de l’académie des sergents-chefs, dans l’espoir qu’ils les utilisent pour surveiller leurs statistiques vitales.

Et, alors que nous nous apprêtons à clôturer l’année 2023, presque tous les dispositifs portables ont été distribués. Désormais, plus de 1 000 sergents-chefs les utilisent. Ces dispositifs sont assez spécifiques. Ils sont chargés de veiller à la santé et au bien-être des militaires et de transmettre l’état de leur moral, ou tout autre problème, aux commandants.

Les montres connectées, au cœur d’un programme de remise en forme de l’armée américaine

Il y a cinq ans à peine, les dispositifs portables tels que les smartwatch suscitaient de vives inquiétudes. C’était le cas en matière de protection de la vie privée et de sécurité au sein de l’armée. Leur usage était susceptible de révéler des données de localisation compromettantes à des adversaires. Mais en mai 2023, l’armée de l’espace, a annoncé qu’elle mènerait une période d’essai de deux ans.

C’est pour voir comment les montres connectées pourraient surveiller régulièrement la condition physique et le bien-être des Guardians. Cette institution fait notamment partie du département de l’armée de l’air.

En août, le service a d’ailleurs annoncé que plus de 6 000 smartwatch Garmin seraient distribuées à ses gardiens. Cette opération servira à tester si l’utilisation de cette technologie dans le cadre de son nouveau programme de remise en forme est efficace.