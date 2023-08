L’application Galaxy Wearable : une fenêtre sur la personnalisation des montres connectées !

Vous venez d’acquérir votre première Samsung Watch ou vous envisagez d’en acheter une ? La prochaine étape à franchir pour tirer pleinement parti de ses capacités de votre montre connectée est l’application mobile Galaxy Wearable.

Elle permet à chaque utilisateur de connecter sa smartwatch Samsung à son smartphone ou à sa tablette. Il étend les capacités de l’appareil portable grâce à de nouveaux paramètres et options de personnalisation.

Présentation de l’application Galaxy Wearable

Parmi les applications phares de Samsung, Galaxy Wearable est une référence. Elle permet d’activer de nouvelles fonctions en liant votre montre connectée et votre smartphone.

Via le menu hamburger, vous y trouverez une vue d’ensemble de votre cadran de montre actif, le nom de votre appareil et le niveau de charge de la batterie restante. Le reste de l’interface Galaxy Wearable peut être divisé en deux catégories principales. L’une permet de personnaliser l’interface utilisateur de votre smartwatch dans les moindres détails. Et l’autre vous aide à gérer les paramètres de la montre connectée et à acquérir davantage d’applications Wear OS dans la boutique.

La partie personnalisation

La personnalisation en profondeur de votre Galaxy Watch peut être effectuée via les sections Watch Faces, App Screen, Tiles et Quick Panel. Elles offrent un large éventail d’options pour les cadrans de montre, les tuiles, les applications tierces et les raccourcis. De nombreux éléments de l’interface utilisateur peuvent être déplacés et/ou recolorés.

La gestion des paramètres

En allant dans les paramètres de la montre, vous pourrez aisément modifier le comportement de votre montre connectée. L’affichage des notifications peut être changé (sons, vibrations). Et les options : détection de l’entraînement et mesures des constantes de santé peuvent également être personnalisées. Tout comme c’est aussi le cas des fonctions de sécurité et d’urgence.

Sinon, pour localiser votre montre SmartThings Find peut vous être utile. La section Conseils et manuel d’utilisation peut vous aider à trouver de nouvelles astuces pour votre smartwatch. Et la boutique est l’endroit où vous pouvez parcourir les applications Wear OS.

Un avantage pour les Galaxy Watch 6 et sa version Classic

Galaxy Wearable est au cœur de l’expérience Samsung en matière d’appareils portables. Et, alors que Samsung a ramené la fameuse lunette tournante avec la sortie de la Galaxy Watch 6 Classic. Cette application est encore plus utile.

En fait, l’utilité de Galaxy Wearable dépend entièrement du fait que vous possédiez ou non un appareil portable Samsung, tel qu’une paire d’écouteurs sans fil, ou un smartphone Samsung. De ce fait, si vous venez d’acquérir un Galaxy Watch 6 standard ou une montre connectée Galaxy Watch 5 Pro, cette application vous permettra d’accéder à plus de fonctionnalités.

En plus de la lunette tournante, la Galaxy Watch 6 Classic est également équipée d’un plus grand écran AMOLED circulaire. Il fait 1,5 pouce et il est super lumineux grâce à une luminosité de pointe de 2000 nits. Et si l’aspect et la convivialité du logiciel n’ont pas vraiment changé. Les performances sont plus rapides grâce à la puce Exynos améliorée qui équipe la gamme Galaxy Watch 6. Pour finir, une tonne de fonctions de fitness sont également incluses.