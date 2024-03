Malheureuse, Apple ne développera pas cette fonctionnalité tant attendue sur la Watch Ultra !

Apple a sorti la première Apple Watch en 2015, équipée d'un écran OLED. Ensuite, cet écran a été déployé sur les derniers iPhones. Et, ce sera également le cas sur les nouveaux iPad Pro. On s'attendait à ce qu'une future Apple Watch Ultra ait la même fonctionnalité.

Hélas, il semble que ce ne soit pas encore au menu. Cet écran microLED qui est une technologie connue pour son éclat, sa luminosité et sa brillance n'est pas au programme, voici pourquoi.

Un processus enraillé

Apple a toujours aimé fabriquer le plus grand nombre possible de ses composants en interne. Cela a toujours permis à la marque de mieux contrôler le processus de production et de vente de ses produits. D'ailleurs, cela permet également de ne pas être moins à la merci d'autres fabricants.

Apple n'utilise donc pas de composants prêts à l'emploi, mais les optimise considérablement. Mais la personnalisation complète est possible lorsque vous fabriquez l'ensemble du composant.

En ce qui concerne l'écran de la future Apple Watch Ultra et de la fonctionnalité qui était censée lui être attribuée, tout ne se présente pas comme prévu. Il semble que de premiers indices de problèmes sont apparus récemment. Des partenaires de fabrication, recrutés pour trier les tâches de production de masse, ont annoncé qu'ils avaient perdu des contrats liés à des projets microLED. Il s'agit notamment d'AMS-Osram AG.

Un abandon de la fonctionnalité que tout le monde attendait sur la prochaine Apple Watch Ultra

Début mars, l'analyste industriel Ming-Chi Kuo a déclaré qu'Apple a annulé les projets d'Apple Watch microLED. Puis, un rapport contradictoire a suivi peu après. Il disait alors que cette affirmation était absurde et qu'un examen approfondi de la question devait être fait.

Et aujourd'hui, c'est un autre analyste du secteur qui s'est exprimé. Il s'agit de Mark Gurman, de Bloomberg. Il affirme qu'Apple avait projet de longue date visant à concevoir une Watch Ultra dotée d'un écran de smartwatch spécial. Cela aura été les premiers écrans fabriqués en interne par l'entreprise.

Mais ce projet est décrit par l'analyste comme une autre initiative coûteuse de recherche et de développement. Il a cessé ces dernières semaines, à peu près en même temps que la rumeur de l'Apple Car a été abandonnée, selon lui.

La marque à la pomme croquée a vu dans les micro LED, une technologie très prometteuse. Et elle a voulu jouer un rôle clé dans son développement. Cette technologie consomme moins d'énergie, reproduit les couleurs avec plus de précision et permet de fabriquer des appareils plus fins. Mais en faisant un feed back de la situation, il semble que cela ne verra pas le jour.

Est-ce la fin de la route pour les micro LED chez Apple ?

L'installation de cette fonctionnalité sur l'Apple Watch Ultra n'est cependant pas totalement abandonnée. Il existe déjà un produit qui utilise cette technologie : les oculaires jumeaux de l'Apple Vision Pro. Ce sont des écrans micro LED. Le nouveau rapport affirme qu'Apple étudie de nouveaux fournisseurs et processus potentiels. Mais, il faudra probablement attendre des années avant de voir apparaître de nouveaux produits sur le marché.

Partager l'article :



LinkedIn