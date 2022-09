Apple keynote : tout ce qui a été annoncé lors de cet évènement iPhone 14

L’apple keynote du 7 septembre s’est concentré sur l’iPhone 14, l’Apple Watch et les AirPods. Focus sur ces nouveaux produits de la marque.

Comme à l’accoutumée, Tim Cook, le PDG d’Apple a dévoilé les derniers produits de l’entreprise lors de sa présentation d’entrée. Le tant attendu évènement de la firme s’est tenu à son siège en Californie et a été retransmis en direct en streaming. Voici tous les produits annoncés lors de cet Apple Keynote.

La grande annonce de l’Apple Keynote : le nouvel iPhone 14

La firme à la pomme croquée a profité de l ‘Apple Keynote pour dévoiler l’iPhone 14 et 14 Plus et d’autres nouveaux iPhones.

iPhone 14 et 14 Plus

Le design a été conservé, mais le nouveau smartphone nettement plus grand arbore un appareil photo amélioré. Il se décline en cinq couleurs : minuit, starlight, bleu, violet et rouge.

Son mini modèle promet aussi de meilleures photos en basse lumière grâce à une nouvelle fonctionnalité appelée Photonic Engine. Une nouvelle fonctionnalité lui permet même de se connecter directement aux satellites en cas d’urgence. Le plateau de carte SIM a aussi disparu en faveur de l’eSim.

L’iPhone 14 est accessible à 1019 euros si le modèle Plus est proposé à 1169 euros.

iPhone 14 Pro et Pro Max

Le modèle Pro présente une encoche mobile affichant les données clés. Il est disponible en différentes couleurs dont le violet foncé.

L’affichage est nettement amélioré. Le modèle Pro est en effet livré avec une mise à niveau majeure de la caméra. Son capteur plus grand devrait fournir des photos plus nettes même lorsqu’elles sont prises de loin.

Prévoyez dans les 1329 euros pour le modèle Pro et dans les 1479 euros pour le modèle Pro Max.

De nouvelles Apple Watch dévoilées à l’Apple Keynote à côté de l’iPhone 14

Comme à son habitude, la firme a présenté ses nouvelles montres connectées avec des histoires de personnes souffrantes. Le port d’Apple Watch de plus en plus performantes les aide à mieux vivre.

L’Apple Series 8

Cette montre connectée débarque sur le marché avec quelques améliorations clés dont un capteur de température. Elle propose aussi le suivi des cycles et de l’ovulation. L’Apple Watch Series 8 est aussi capable de détecter si son porteur est impliqué dans un accident. Elle alerta alors automatiquement les urgences et les autorités.

Le mode basse consommation est indispensable pour les personnes oubliant à chaque fois de recharger un appareil. Sur le plan design, la Series 8 bénéficie du savoir-faire de Nike et d’Hermès. Elle est accessible en précommande 499 euros à partir de ce 7 septembre.

L’apparence générale de la montre connectée Series 8

Apple Watch SE

Apple a aussi annoncé une nouvelle version de sa déclinaison la moins chère de la Watch. Elle serait de 20% plus rapide et de 30 % plus grande que le modèle précédent. L’Apple Watch SE est proposée à partir de 299 euros.

L’Apple Watch Ultra

Cette montre connectée est conçue pour les athlètes extrêmes et les amateurs d’activité de plein air. Elle promet une autonomie élevée pouvant aller jusqu’à 36 heures, un GPS performant pour la course et un écran bien plus solide… Vous y trouverez aussi différents modes conçus pour les coureurs, les nageurs ou les plongeurs. Elle est accessible à 999 euros sur le site d’Apple à partir de ce 23 septembre.

New Apple Watch Ultra: Aerospace grade titanium case, flat sapphire crystal, new action button, larger digital crown, 2nd speaker, cellular, up to 36 hours of battery life on a single charge! New Apple Watch band – Alpine loop and trail loop!#AppleEvent pic.twitter.com/QwrLtGBKsc — iJustine (@ijustine) September 7, 2022

De nouveaux AirPods Pro annoncés lors d’Apple Keynote à côté de l’iPhone 14

Ces modèles de deuxième génération promettent un son spatial personnalisé, des commandes tactiles et six heures d’écoute sur une seule charge. Assez identiques à ses prédécesseurs, ces nouveaux AirPods Pro se déclinent en de différentes tailles pour s’adapter à toutes les formes d’oreilles. Ils font partie des meilleurs écouteurs d’Apple.

Les nouveaux écouteurs sans fil, accessibles à 299 euros, s’adaptent plus confortablement à vos oreilles.