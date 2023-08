Les appareils de cuisine connectés sont-ils réellement utiles ?

Avez-vous déjà réfléchi à la signification profonde du mot « intelligent » ? À première vue, il évoque des connotations de perspicacité, de vivacité d’esprit et d’intellect élevé chez un individu. Cependant, lorsque nous étendons cette notion pour inclure les appareils, gadgets et électroménagers intelligents, la définition peut devenir floue et sujette à interprétation. C’est là que le défi prend forme, surtout au niveau des appareils de cuisine connectés.

Le défi de définir « Intelligent »

Le terme « intelligent » est appliqué à un appareil apte à exécuter certaines tâches de façon autonome. Cependant, c’est ici que se trouve le cœur du problème : quelles sont ces « certaines tâches » exactement ?

Cette incertitude se reflète dans la multitude d’appareils qui arborent fièrement l’étiquette « intelligent ». Cela concerne les enceintes, aux thermostats et même aux appareils de cuisine connectés, créant ainsi un éventail d’options.

L’étiquette « Intelligent » : Marketing ou réalité ?

Les fabricants, souvent poussés par le désir d’accroître leurs ventes, sont prompts à apposer l’adjectif « intelligent ». Cela se produit sur une large gamme d’appareils de cuisine connectés, qu’ils soient récents ou anciens, induisant parfois en erreur les consommateurs.

En réponse, les consommateurs avertis se retrouvent à se questionner : qu’implique réellement cette intelligence ? Est-ce une fonction astucieuse, une capacité à se connecter en Wi-Fi, une application associée, ou une combinaison de ces éléments ? Peut-on véritablement considérer qu’ajouter un écran tactile LED à un dispositif le propulse dans la catégorie des appareils intelligents ?

La quête de sens : Qu’est-ce qu’un appareil « Intelligent » ?

Cela soulève une question fondamentale : que signifie réellement « intelligent » dans ce contexte ? La réponse peut varier considérablement selon le fabricant et l’appareil concerné. Une télévision dotée de la connectivité Wi-Fi peut être qualifiée d’« intelligente ».

Ceci est similaire à une enceinte capable de répondre à vos questions, reflétant ainsi la diversité des produits. Cependant, la véritable portée de cette intelligence et son utilité au quotidien suscitent des interrogations.

Exemples concrets : Un coup d’œil sur la réalité

Prenons l’exemple des fours intelligents dans le domaine des appareils de cuisine connectés. Même dans cette catégorie spécifique, la diversité des options est vaste. Certains fours scannent des codes QR sur les emballages d’aliments préparés, ajustant automatiquement température et temps de cuisson.

D’autres proposent des recettes en fonction des ingrédients disponibles. Néanmoins, la plupart de ces appareils nécessitent encore une intervention humaine pour des décisions clés. Cela remet en question l’ampleur réelle de leur intelligence et soulève des interrogations sur leur autonomie supposée.

L’appareil « Intelligent » sous le microscope : Les grille-pain

Recentrons notre attention sur des exemples concrets, comme les grille-pain « intelligents ». Deux lancements notables, le Revolution Instaglo et le Tineco Toasty One, se sont distingués. Cela s’est fait par leurs écrans tactiles lumineux et leurs promesses de grillage parfait, attirant ainsi l’attention des consommateurs.

Cependant, au-delà de l’apparence et des écrans, ces grille-pain ne se distinguent guère de leurs homologues « non intelligents ». Ils manquent d’une réelle innovation technologique, tels que des capacités de commande vocale ou des fonctionnalités automatisées révolutionnaires. En somme, les appareils de cuisine connectés sont certes plus aboutis que leurs prédécesseurs, mais leur impact est encore mineur. Plus simplement, actuellement, il présente tout simplement une meilleure commodité et cela semble s’arrêter là pour le moment.