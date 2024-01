[BON PLAN] – Une remise de 300 euros sur le Robot cuiseur Moulinex I Companion Pro

Le robot cuiseur Moulinex I Companion Pro est un appareil révolutionnaire qui promet de transformer votre expérience culinaire. Sa combinaison de fonctionnalités avancées, de polyvalence et de facilité d’utilisation en fait un choix privilégié pour ceux qui souhaitent explorer de nouvelles dimensions en cuisine. Cet article est actuellement en promotion, passez vite votre commande.

Une offre exceptionnelle pour une cuisine réinventée

C’est le moment idéal pour accueillir dans votre cuisine le robot cuiseur Moulinex I Companion Pro. C’est l’allié indispensable de tous vos repas. En ce moment, vous pouvez bénéficier d’une remise de 25 % sur cet appareil. Cela fait passer son prix de 1199,99 euros à seulement 899,99 euros, avec un ajout minime de 0,10 euros d’éco-participation.

Livraison à domicile offerte

A part la remise alléchante, vous pouvez également profiter d’une livraison gratuite jusqu’à votre domicile. Recevez votre nouveau compagnon culinaire directement chez vous dès le samedi 13 janvier, sans frais supplémentaires.

Garantie de 2 ans

Votre tranquillité d’esprit est assurée avec une garantie standard de 2 ans. Pour une protection encore plus complète, vous avez la possibilité de prolonger cette garantie jusqu’à 3 ans pour seulement 120 euros supplémentaires.

Zoom sur le Robot cuiseur Moulinex I Companion Pro

Le Robot cuiseur Moulinex I Companion Pro représente le summum de la technologie et de la polyvalence en matière de cuisine automatisée. Voici un aperçu détaillé de ses caractéristiques et de ses fonctionnalités :

Polyvalence inégalée

Le Moulinex I Companion Pro peut exécuter une gamme étendue de fonctions culinaires. En fait, il est en mesure de battre des blancs en neige, de pétrir de la pâte à pain, de mélanger délicatement des mousses, d’émulsionner des sauces. Ce n’est pas tout, il est également capable d’émincer les légumes, de hacher la viande, de mixer des soupes et de cuire des plats à la vapeur. Cela le rend idéal pour les chefs expérimentés comme pour les novices en cuisine.

Une technologie avancée pour une cuisson parfaite

Le Moulinex I Companion Pro dispose d’un mode de cuisson à vapeur. Ce procédé préserve les vitamines et les nutriments de vos aliments. Cela assure des repas sains et délicieux. Il offre également d’autres fonctionnalités intéressantes comme la précision de chauffe par 5°C, le maintien automatique au chaud et la cuisson bol ouvert. De plus, il est doté d’une grande capacité de 4,5 L. Cela vous donne la possibilité de cuisiner pour toute la famille en un rien de temps.

Confort et performance à votre service

Le Moulinex I Companion Pro arbore un puissant moteur de 1550 W et de 12 vitesses différentes. Sa conception en inox robuste garantit une durabilité exceptionnelle. En outre, ses fonctions turbo et pulse ajoutent encore plus de versatilité à vos préparations.

Un ensemble d’accessoires complet

Le Moulinex I Companion Pro vient avec une gamme complète d’accessoires. Cela inclue une balance de cuisine, un batteur, un couteau hachoir, un couteau pétrin/concasseur, un panier vapeur et bien plus. Ces derniers transforment le robot en un véritable centre de préparation culinaire multifonctionnel.