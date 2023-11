Voici comment avoir le Monsieur Cuisine Smart GRATUIT chez Lidl

Face à un recul de ses parts de marché dans la grande distribution, Lidl déploie des stratégies commerciales agressives pour séduire les consommateurs. Avec une part de marché en baisse de 0,3 point à 7,9 %, selon Kantar Worldpanel (cité par La Dépèche), Lidl s’efforce de rester compétitif face à ses rivaux tels que Leclerc et Intermarché. Dans ce contexte, Lidl annonce des remises remarquables pour ses clients, notamment en remboursant intégralement l’achat du robot cuisine Monsieur Cuisine Smart et en distribuant des bons de réduction considérables.

Lidl a perçu que l’inflation et un assortiment mono-gamme ont entravé sa capacité à attirer et à retenir les clients. Pour contrecarrer cette tendance, l’enseigne a lancé une campagne promotionnelle du 6 au 12 décembre, offrant des bons de réduction de 5 € à utiliser dès 50 € d’achats. Les clients de l’application Lidl Plus bénéficieront automatiquement de ces bons, tandis que les autres pourront les obtenir via les prospectus. Un investissement de 100 millions d’euros iront à ces bons, démontrant l’ampleur de l’engagement de Lidl envers ses consommateurs.

Parts de marché : @Leclerc humilie à nouveau ses concurrents

Ici >> https://t.co/NaaAskWIAq — Olivier Dauvers (@Dauvers70) November 16, 2023

Le clou de l’offre promotionnelle est le remboursement complet de l’achat du Monsieur Cuisine Smart, vendu à 360 €. Les clients recevront un coupon de 30 € chaque mois en 2024. Il sera à dépenser sans minimum d’achat chez Lidl, équivalent au ticket moyen d’un panier de courses. Cette stratégie vise à fidéliser la clientèle en garantissant une visite mensuelle gratuite en magasin.

Un Monsieur Cuisine Smart gratuit ? Oui, la patience en plus

Pour bénéficier de l’offre de remboursement, les clients doivent acquérir le Monsieur Cuisine Smart et présenter l’application mobile Lidl+. Ensuite, ils profiteront du remboursement différé sous forme de bons d’achat de 30 € pendant douze mois. Cette opération se limite à 100 000 exemplaires du robot, et l’offre se déroule du 4 au 11 décembre. Les consommateurs sont donc encouragés à agir rapidement pour tirer parti de cette opportunité.

Lidl espère que ces mesures exceptionnelles renforceront sa position sur le marché et amélioreront sa perception par les consommateurs. Selon Thiago Almeida, directeur des achats et du marketing de Lidl France, ces derniers sont souvent plus vulnérables économiquement et en quête des meilleures offres (dans un entretien avec Le Journal du Geek). Almeida souligne également l’engagement de Lidl à fournir le meilleur rapport qualité-prix. Un point essentiel pour reconquérir et fidéliser sa clientèle.