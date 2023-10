Découvrez le Thermomix Sensor : la Révolution de la Cuisine Guidée

Préparez-vous à saluer le nouveau venu : le Thermomix Sensor !

Le nouveau Thermomix Sensor

On pensait que Thermomix® avait atteint le nirvana culinaire, mais détrompez-vous ! Il pousse les frontières de la cuisine guidée au-delà du simple robot, s’emparant de votre four, envahissant votre poêle et du gril pour la première fois !

Un volte-face dans la cuisine qui s’est produit à Paris, le 30 octobre 2023. Le Thermomix Sensor connecte le fameux couteau suisse culinaire de Vorwerk à l’arsenal d’appareils de nos cuisines. De quoi faire monter la température des plats préparés par nos chevaliers de la Cuisine Thermomix® d’un cran. Avec ce nouveau gadget à leur portée, Vorwerk promet que le succès attesté de Thermomix® se propagera du four au gril, en passant par la poêle.

La cuisine guidée redéfinie

Faire de toute la cuisine un Thermomix® – un rêve lointain pour des millions de mordus de ce robot polyvalent de Vorwerk se réalise. Grâce à l’innovant Thermomix Sensor, la cuisine guidée et la garantie de réussite ne seront plus réservées au seul Thermomix®. À présent, le bon point de cuisson dans le four, la poêle ou le gril est accessible à tous!

Une Vue Panoramique sur la Cuisine

Que ce soit pour votre routine quotidienne, pour décompresser le week-end ou lors des grandes occasions, les fans de Thermomix® auront désormais une vue panoramique sur la cuisine. Le Thermomix® Sensor assure des résultats sans faille avec un minimum d’effort. Des pains croustillants, des gâteaux moelleux, des viandes et poissons cuits à la perfection – plus rien ne pourra entraver votre envie d’expérimenter et conquérir de nouveaux horizons culinaires grâce à cet accessoire Thermomix® flambant neuf.

La technologie du Thermomix® Sensor

Tout droit sorti de la boîte à miracles de Thermomix®, le Thermomix Sensor, équipé de la technologie Bluetooth®, offre une fonctionnalité impressionnante. Il se synchronise avec le Thermomix® TM6 et la nouvelle appli Cooking Center. Durant le processus de cuisson, le Thermomix® Sensor bavarde sans arrêt, envoyant un flux ininterrompu de données. Ce petit prodige de technologie possède deux unités de mesure, le capteur de température à cœur et le capteur de température ambiante.

La connectivité du Thermomix® TM6

Cet accessoire à la pointe de la technologie transforme votre cuisine en un véritable Thermomix® en deux temps trois mouvements. Il suffit de débrancher le Thermomix Sensor de sa station de charge, de le coupler au Thermomix® TM6, d’activer le mode « Sensor » et de placer le capteur au cœur de vos gâteaux, pains, viandes ou poissons. La température indiquée par le capteur Thermomix® s’affiche dans le centre de cuisson sur l’écran du Thermomix® TM6 et dans l’appli Cooking Center, disponible sur iOS et Android. Pas de panique si vous êtes du genre à oublier vos plats dans le four, une notification s’affiche lorsque votre plat est prêt à déguster!

L’évolution continue du Thermomix® TM6

Ce nouvel outil matérialise une fois de plus l’engagement des ingénieurs et développeurs de Vorwerk, leader de la vente directe en Europe. En 2019, lors du lancement de ce petit bijou de technologie qu’est le Thermomix® TM6, ils avaient promis de l’améliorer constamment en ajoutant de nouvelles fonctions par le biais de mises à jour logicielles. Ce chemin a été jalonné de nouvelles fonctions telles que l’épluchage, le râpage et la découpe des légumes, la cuisson parfaite des œufs, la création de recettes maison sur le portail intégré Cookidoo® de Thermomix. Désormais, grâce au Thermomix® Sensor, votre robot peut se connecter à de nombreux autres appareils, vous propulsant vers de nouveaux sommets culinaires. Le Thermomix® TM6 reste un outil de cuisine incontournable qui ne cesse d’évoluer et de repousser les frontières des possibles.

Patience est mère de toutes les vertus. Le Thermomix® Sensor sera disponible à la vente globale ultérieurement, au prix de 149€. Plus d’infos à venir concernant la date de sortie du Sensor.