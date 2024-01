[BON PLAN] – Saisissez la friteuse Seb Actifry Genius XL à un prix incroyable

La friteuse Seb Actifry Genius XL est une assistante culinaire polyvalente. Elle promet des repas sains, délicieux et faciles à préparer. Heureusement pour vous, cet article est actuellement en promotion. Rejoignez le club des cuisiniers modernes et faites de votre cuisine un lieu de créativité et de plaisir !

Profitez de la Seb Actifry Genius XL à un prix imbattable

La friteuse Seb Actifry Genius XL noire est actuellement vendu à un prix de 210,98 euros au lieu de 229,98 euros. C’est une remise de 8% ! Pour faciliter votre achat, vous pouvez choisir de payer en quatre versements de 52,74 euros.

Engagement durable et économique

Le concepteur fait un engagement de réparabilité de 15 ans. Dans ce contexte, il met à votre disposition 6200 réparateurs à travers le monde. De ce fait, vous pouvez être sûr que votre Actifry Genius XL sera un compagnon de cuisine fiable pour les années à venir.

Innovation et performance à petit prix

Transformez votre expérience culinaire avec la Seb Friteuse Actifry Genius XL. Son design élégant, sa puissance de 1500 Watts et sa conception en céramique noire allient parfaitement esthétique et efficacité. De plus, il est assez léger et peut s’intégrer facilement dans votre cuisine.

Zoom sur la Seb friteuse Actifry Genius XL

Innovation et design raffiné

La friteuse Seb Actifry Genius XL est une prouesse de l’innovation culinaire. Elle est conçue pour s’intégrer parfaitement dans toute cuisine moderne avec son design élégant en céramique noire. La friteuse mesure 47,6 x 32,8 x 26,3 cm. Comme vous pouvez le voir, elle est compacte mais puissante. Elle dispose d’une capacité de 1,7 kg, idéale pour préparer des repas pour 8 personnes.

Technologie avancée

Elle se distingue par sa pâle rotative brevetée. Cette dernière vous promet de cuir les aliments uniformément. A part cela, l’appareil est doté de 9 menus automatiques. Ces programmes sont conçus pour une variété de plats, allant des entrées aux desserts.

Une cuisine saine et gourmande

La friteuse est en mesure de préparer des aliments avec 99% moins de matières grasses avec sa technologie de friture à air chaud. Autrement dit, vous pouvez profiter de tous vos plats préférés d’une manière beaucoup plus saine, sans compromis sur le goût ou la texture.

Une source d’inspiration culinaire

Vous êtes passionné de cuisine ? L’application Actifry est une véritable mine d’or à ne pas négliger. Elle propose une multitude de recettes conçues spécifiquement pour la friteuse. Elle vous offre une source inépuisable d’inspiration pour vos repas quotidiens.